快訊

一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

羅志祥豪宅偷蓋違建還拒市府會勘 再不配合將依法處分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化溪湖鎮長夫與女鎮代互告 埔鹽主席捲入今道歉

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠的丈夫楊鴻源（左)與鎮代楊淑靜先前爆出誹謗及肢體衝突案件，連埔鹽鄉代會主席施春貴（右)都捲入其中，施春貴今天向楊鴻源道歉，並送出道歉書表達誠意，雙方已和解。記者林宛諭／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠的丈夫楊鴻源（左)與鎮代楊淑靜先前爆出誹謗及肢體衝突案件，連埔鹽鄉代會主席施春貴（右)都捲入其中，施春貴今天向楊鴻源道歉，並送出道歉書表達誠意，雙方已和解。記者林宛諭／攝影

彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠的丈夫楊鴻源與鎮代楊淑靜先前爆出誹謗及肢體衝突案件，連埔鹽鄉代會主席施春貴都捲入其中，施春貴今天向楊鴻源道歉，並送出道歉書表達誠意，施春貴表示當初是聽楊淑靜相關說詞，才會對外有不利於楊鴻源的說法，是他未先求證，楊鴻源原本對施春貴提告誹謗，今天收到道歉書後，雙方已和解。

不過楊淑靜聽到施春貴的道歉，表示不以為然，認為施春貴要道歉是他們的事，和她無關，她身為鎮代，當時質疑楊鴻源頻繁出入公所鎮長室，對公所業務有干預，本來就是對鎮務有監督之職。

楊淑靜是在今年5月於臉書po文質疑楊鴻源「不該在鎮長上班公務煩忙密集來公所打擾」，又對媒體指出楊干涉鎮政，還指揮公所人員。後來兩人在溪湖鎮代會主席服務處相遇，又發生口角，還發生肢體衝突，雙雙掛彩互告。

施春貴也曾對媒體表示楊鴻源對楊淑靜口出惡言，施春貴今天說，當時他不在場，只聽楊淑靜轉述，由於第一時間未查證，後又聽朋友說楊鴻源那時並未說出「那些惡言」，對楊鴻源相當抱歉，也造成各界的誤解，他願意對楊和社會大眾道道歉。

楊鴻源今天在公所前接到施春貴的道歉書後，當場由溪湖鎮調解委員會主席黃進財為他們辦理和解，楊鴻源說，他接受道歉，因為施春貴一時不察，也是無辜的，但仍在意楊淑靜一直對外發佈不實訊息、告來告去。

楊淑靜說，楊鴻源也告她誹謗、妨害名譽，但她也不起訴，本來當代表就有監督之責，都不起訴了，難道也要她道歉？施春貴去道歉是他自己的事。

妨害名譽

延伸閱讀

影／彰化埔鹽工廠大火濃煙竄天 2人受傷送醫

相關新聞

中央公園瑞籍設計師驚傳染疫 盧秀燕：永遠是台中家人

台中市中央公園歷時近10年今天舉行啟用典禮，由法國知名景觀設計師Catherine Mosbach、瑞士建築師Phili...

民眾黨台中市長人選？ 柯文哲：實力原則

民眾黨今成立台中市總服務處，對於未來台中市長人選？黨主席、台北市長柯文哲說，應該還是實力原則，但現在時間太早了，「離選舉...

彰化溪湖鎮長夫與女鎮代互告 埔鹽主席捲入今道歉

彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠的丈夫楊鴻源與鎮代楊淑靜先前爆出誹謗及肢體衝突案件，連埔鹽鄉代會主席施春貴都捲入其中，施春貴今天向楊...

感動！3位台中市長為中央公園開幕 互相扶持一棒接一棒

台中水湳經貿園區「中央公園」今天啟用，歷時10年、經過3位市長規劃、執行到完工。從前市長胡志強、林佳龍到現任的盧秀燕，難...

南投埔里祈安清醮 爭取納入縣級無形文化資產

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會今完成普度後將落幕，而今年邁入120年的埔里清醮，不僅全鎮配合吃素，鎮民也多願配合繳納「丁...

台中捷運故障停駛 柯文哲台中找問題：負責到底

台中捷運因連結器軸心斷裂停駛，台北市長柯文哲下午到台中捷運公司瞭解相關問題，表示一定會負責到底，並在確定如何處理以及了解...

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會今將落幕，而當地遵循傳統習俗，從上月29日凌晨起全鎮茹素7天，期間因網友公審賣葷食店家，意...

愛的爌肉飯 彰化26歲老闆霸氣招待百名家扶受助兒

彰化花壇鄉的「楊記爌肉飯」老闆楊鈞堡算是縣內爌肉飯界的晚輩，但他發揮愛心，今天免費招待彰化家扶花壇與大村受助家庭共計10...

誰挑戰盧秀燕？ 林佳龍：定推有競爭力的

台中市長盧秀燕、林佳龍今天兩度出席同個活動，又掀起兩年後市長選戰話題，立委黃國書表示，綠營人選「應該在明年年中」會浮出檯...

漁會蒲燒鰻、烏魚子降價 鹿港今送限量烏魚米粉排長龍

每年冬至12月底的前後一個月，是彰化縣沿海捕烏魚的時機，今年因為養殖烏魚產量穩定，彰化漁會宣布養殖冠軍烏魚子禮盒每盒調降...

中捷暫停試營運 林佳龍：勿趕通車交通部會幫忙

交通部長林佳龍今受訪指出，台鐵猴硐至瑞芳段坍方搶修須「務實評估、安全第一、全力搶通」，另首次在中捷暫停試營運公開表示，中...

林佳龍規畫、盧秀燕接棒 大車站計畫30億市集今慶開幕

台中鐵道文化園區中的「鐵鹿大街」今開幕，交通部長林佳龍原訂出席但因今天因台鐵猴硐至瑞芳段搶修，沒趕上開幕典禮。市長盧秀燕...

熱門新聞

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

青山宮遶境熱鬧登場 青山王落腳萬華老城故事一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。