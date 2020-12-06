彰化溪湖鎮長夫與女鎮代互告 埔鹽主席捲入今道歉

彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠的丈夫楊鴻源與鎮代楊淑靜先前爆出誹謗及肢體衝突案件，連埔鹽鄉代會主席施春貴都捲入其中，施春貴今天向楊鴻源道歉，並送出道歉書表達誠意，施春貴表示當初是聽楊淑靜相關說詞，才會對外有不利於楊鴻源的說法，是他未先求證，楊鴻源原本對施春貴提告誹謗，今天收到道歉書後，雙方已和解。

不過楊淑靜聽到施春貴的道歉，表示不以為然，認為施春貴要道歉是他們的事，和她無關，她身為鎮代，當時質疑楊鴻源頻繁出入公所鎮長室，對公所業務有干預，本來就是對鎮務有監督之職。

楊淑靜是在今年5月於臉書po文質疑楊鴻源「不該在鎮長上班公務煩忙密集來公所打擾」，又對媒體指出楊干涉鎮政，還指揮公所人員。後來兩人在溪湖鎮代會主席服務處相遇，又發生口角，還發生肢體衝突，雙雙掛彩互告。

施春貴也曾對媒體表示楊鴻源對楊淑靜口出惡言，施春貴今天說，當時他不在場，只聽楊淑靜轉述，由於第一時間未查證，後又聽朋友說楊鴻源那時並未說出「那些惡言」，對楊鴻源相當抱歉，也造成各界的誤解，他願意對楊和社會大眾道道歉。

楊鴻源今天在公所前接到施春貴的道歉書後，當場由溪湖鎮調解委員會主席黃進財為他們辦理和解，楊鴻源說，他接受道歉，因為施春貴一時不察，也是無辜的，但仍在意楊淑靜一直對外發佈不實訊息、告來告去。

楊淑靜說，楊鴻源也告她誹謗、妨害名譽，但她也不起訴，本來當代表就有監督之責，都不起訴了，難道也要她道歉？施春貴去道歉是他自己的事。