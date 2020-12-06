快訊

台鐵坍方國五北向「紫爆」了 宜蘭往頭城時速剩19公里

堵破口！移工住高雄防疫旅館 出房門8秒被罰10萬

彰化縣府首創新防災演練 親子露營防災體驗好逼真

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府昨晚在員林市圓林園舉辦別開生面的防災教育日「夜宿體驗活動」，共開放123個帳位以家庭為單位參與，設計了防災體驗闖關活動，可體驗沐浴機、地震屋，也安排星光電影院讓民眾紓壓。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府昨晚在員林市圓林園舉辦別開生面的防災教育日「夜宿體驗活動」，共開放123個帳位以家庭為單位參與，設計了防災體驗闖關活動，可體驗沐浴機、地震屋，也安排星光電影院讓民眾紓壓。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府昨晚在員林市圓林園舉辦別開生面的防災教育日「夜宿體驗活動」，縣府首度用創新方式辦防災夜宿體驗開放報名後名額秒殺，不少民眾帶著小朋友夜宿像極露營趴，但其實是不折不扣的防災體驗，彰化縣長王惠美也提醒民眾，彰化斷層約有32公里，應有居安思危防災意識。

王惠美說，根據中央地調所資料彰化斷層約有32公里，且大甲斷層連結彰化斷層，總長度達100公里，斷層帶越長，代表發生地震的規模越大，其實早在1848年12月3日（道光28年），彰化就曾因斷層錯動，發生相當芮氏規模7.0的地震，造成彰化嚴重災情，近年來台灣地震頻繁，應引以為鑒，因此從今年起，特別將12月3日訂為「彰化縣防災教育日」，希望能加強提升縣民的防災意識，達到避災、減災目標。

員林市在九二一地震時是全縣受災最嚴重地區，因為有龍邦富貴名門大樓倒塌造成嚴重傷亡，昨天也參加防災活動的縣議員曹嘉豪說，許多經歷過921那一夜恐懼的員林人都印象深刻「那一夜有家不敢回的恐懼感」，好一陣子大家都只敢在外「露營」，深怕地震再來襲，但現在20歲以下的年輕人根本不知道921大地震時的衝擊，所以對年輕一代更應進行防災教育。

防災教育夜宿體驗活動今天拔營，民眾經過一夜的活動安排後，更能體驗若遇到災難時該如何應變，共開放123個帳位以家庭為單位參與，設計了防災體驗闖關活動，可體驗沐浴機、地震屋，學習面對災害如何報平安、提儲水等，還有急救教育訓練、學習基礎包紮，也安排星光電影院、按摩紓壓，每帳家庭還即可兌換家庭防災避難包。

員林市公所市長游振雄說，921大地震當日晚間很多人就像昨天一樣睡在公園廣場，現在由公家結合民間單位舉辦「1日災民夜宿體驗」，超前布署模擬演練，讓民眾建立災難避難的正確知識。

昨天現場有縣府、員林市公所、國軍、中華電信、自來水公司及台灣電力公司等單位進駐，讓防災夜宿活動更逼真，雖是體驗防災，不過參加的民眾說，參加的心情還是很開心，因為難得體驗了一次溫馨又特別的親子防災活動。

彰化縣政府昨晚在員林市圓林園舉辦別開生面的防災教育日「夜宿體驗活動」，共開放123個帳位以家庭為單位參與，設計了防災體驗闖關活動，可體驗沐浴機、地震屋，也安排星光電影院讓民眾紓壓。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府昨晚在員林市圓林園舉辦別開生面的防災教育日「夜宿體驗活動」，共開放123個帳位以家庭為單位參與，設計了防災體驗闖關活動，可體驗沐浴機、地震屋，也安排星光電影院讓民眾紓壓。圖／彰化縣政府提供

921大地震 露營 王惠美

延伸閱讀

彰化7千人親子嘉年華 王惠美：增設幼托減輕育兒負擔

結合電商行銷優質產品 彰化縣政府預估帶來5千萬營業額

相關新聞

台中捷運故障停駛 柯文哲台中找問題：負責到底

台中捷運因連結器軸心斷裂停駛，台北市長柯文哲下午到台中捷運公司瞭解相關問題，表示一定會負責到底，並在確定如何處理以及了解...

中央公園瑞籍設計師驚傳染疫 盧秀燕：永遠是台中家人

台中市中央公園歷時近10年今天舉行啟用典禮，由法國知名景觀設計師Catherine Mosbach、瑞士建築師Phili...

感動！3位台中市長為中央公園開幕 互相扶持一棒接一棒

台中水湳經貿園區「中央公園」今天啟用，歷時10年、經過3位市長規劃、執行到完工。從前市長胡志強、林佳龍到現任的盧秀燕，難...

南投埔里祈安清醮 爭取納入縣級無形文化資產

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會今完成普度後將落幕，而今年邁入120年的埔里清醮，不僅全鎮配合吃素，鎮民也多願配合繳納「丁...

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會今將落幕，而當地遵循傳統習俗，從上月29日凌晨起全鎮茹素7天，期間因網友公審賣葷食店家，意...

愛的爌肉飯 彰化26歲老闆霸氣招待百名家扶受助兒

彰化花壇鄉的「楊記爌肉飯」老闆楊鈞堡算是縣內爌肉飯界的晚輩，但他發揮愛心，今天免費招待彰化家扶花壇與大村受助家庭共計10...

誰挑戰盧秀燕？ 林佳龍：定推有競爭力的

台中市長盧秀燕、林佳龍今天兩度出席同個活動，又掀起兩年後市長選戰話題，立委黃國書表示，綠營人選「應該在明年年中」會浮出檯...

漁會蒲燒鰻、烏魚子降價 鹿港今送限量烏魚米粉排長龍

每年冬至12月底的前後一個月，是彰化縣沿海捕烏魚的時機，今年因為養殖烏魚產量穩定，彰化漁會宣布養殖冠軍烏魚子禮盒每盒調降...

中捷暫停試營運 林佳龍：勿趕通車交通部會幫忙

交通部長林佳龍今受訪指出，台鐵猴硐至瑞芳段坍方搶修須「務實評估、安全第一、全力搶通」，另首次在中捷暫停試營運公開表示，中...

林佳龍規畫、盧秀燕接棒 大車站計畫30億市集今慶開幕

台中鐵道文化園區中的「鐵鹿大街」今開幕，交通部長林佳龍原訂出席但因今天因台鐵猴硐至瑞芳段搶修，沒趕上開幕典禮。市長盧秀燕...

彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

彰化縣第1座青年住宅規劃設計廠商遴選已於12月初確定，預計明年4月左右就能完成設計，建物工程最快在2022年12月完成，...

南投今年唯一開班 室內配線員培訓保證輔導就業

為因應工業人力斷層及缺工，南投縣今年首次開辦「室內配線員培訓班」，教授基本電學知識及職場論理，更指導配線施工等實務操作學...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。