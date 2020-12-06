彰化縣府首創新防災演練 親子露營防災體驗好逼真

彰化縣政府昨晚在員林市圓林園舉辦別開生面的防災教育日「夜宿體驗活動」，縣府首度用創新方式辦防災夜宿體驗開放報名後名額秒殺，不少民眾帶著小朋友夜宿像極露營趴，但其實是不折不扣的防災體驗，彰化縣長王惠美也提醒民眾，彰化斷層約有32公里，應有居安思危防災意識。

王惠美說，根據中央地調所資料彰化斷層約有32公里，且大甲斷層連結彰化斷層，總長度達100公里，斷層帶越長，代表發生地震的規模越大，其實早在1848年12月3日（道光28年），彰化就曾因斷層錯動，發生相當芮氏規模7.0的地震，造成彰化嚴重災情，近年來台灣地震頻繁，應引以為鑒，因此從今年起，特別將12月3日訂為「彰化縣防災教育日」，希望能加強提升縣民的防災意識，達到避災、減災目標。

員林市在九二一地震時是全縣受災最嚴重地區，因為有龍邦富貴名門大樓倒塌造成嚴重傷亡，昨天也參加防災活動的縣議員曹嘉豪說，許多經歷過921那一夜恐懼的員林人都印象深刻「那一夜有家不敢回的恐懼感」，好一陣子大家都只敢在外「露營」，深怕地震再來襲，但現在20歲以下的年輕人根本不知道921大地震時的衝擊，所以對年輕一代更應進行防災教育。

防災教育夜宿體驗活動今天拔營，民眾經過一夜的活動安排後，更能體驗若遇到災難時該如何應變，共開放123個帳位以家庭為單位參與，設計了防災體驗闖關活動，可體驗沐浴機、地震屋，學習面對災害如何報平安、提儲水等，還有急救教育訓練、學習基礎包紮，也安排星光電影院、按摩紓壓，每帳家庭還即可兌換家庭防災避難包。

員林市公所市長游振雄說，921大地震當日晚間很多人就像昨天一樣睡在公園廣場，現在由公家結合民間單位舉辦「1日災民夜宿體驗」，超前布署模擬演練，讓民眾建立災難避難的正確知識。