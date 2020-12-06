東北扶輪社擴大服務長輩 4幸運社區各獲3萬元經費

彰化縣人口快速高齡化，就連社團組織也擴大投入社區長輩關懷，彰化東北扶輪社今天在向陽社區活動中心舉辦社區成果活動，還發給向陽、延平、西安以及成功等四個社區，每社區3萬元，可作為長輩活動、供餐等經費，讓社區運作更活絡。

東北扶輪社今天舉辦社區活動，長輩展現活力，中午也一同辦桌用餐，内政部主袐陳茂春、立委黃秀芳到場參與，彰北扶輪社創會長陳永昌說，台灣老年化嚴重，往往造成家中沉重的負擔，社區現在扮演重要角色，近期向內政部爭取到10萬元的社區服務款項，再加上彰化市公所補助2萬元以及扶輪社經費，一起服務彰化市4社區，也在歲末年終舉辦成果展，希望内政部看到社區成果後，能支持未來將服務擴大到26鄉鎮社區，並讓更多社會團體拋磚引玉關注到社區需要。