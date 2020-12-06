南投埔里祈安清醮 爭取納入縣級無形文化資產

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會今完成普度後將落幕，而今年邁入120年的埔里清醮，不僅全鎮配合吃素，鎮民也多願配合繳納「丁口錢」，幾乎成為全鎮運動，當地公所因此爭取列入南投縣級無形文化資產，文化局今派員前往勘查評估。

埔里鎮公所指出，埔里地區每12年1大醮，而今年的庚子年祈安清醮法會從12月2日登場，直至今天普度後落幕，期間除建置總壇及4大柱醮壇，全鎮從上月29日凌晨起全鎮茹素7天，提倡入境隨俗，鎮民至其他鄉鎮或縣市仍配合吃素。

今年更為配合清醮法會屆滿120年，除建醮祭典，更結合地方創生元素擴大舉辦「大埔城祈安清醮護國文化節」，推出旅遊服務與抽獎活動，更開發推祈福集印帖、杯墊組、環保袋、神獸文創口罩、肥皂、埔樂12醮紀念酒等紀念文創品。

埔里公所認為，埔里清醮由全體鎮民家戶共同參與，據考究已逾百餘年歷史，深具宗教意義，更發展出獨特的建醮文化，地方盼能像邵族祖靈祭、竹山紫南宮發財金和吃丁酒、名間受天宮玄天上帝進香，爭取納入南投縣無形文化資產民俗類。

埔里公所表示，有別於多數建醮活動僅局部地區辦理，埔里祈安清醮法會是全鎮性活動，更因獲鎮民認同且接受度高，不論是吃素或「丁口錢」繳納等近8成鄉親願主動配合，不分宗教信仰的幾乎成了全鎮運動，無形文化意義值得發揚傳承。