台中捷運故障停駛 柯文哲台中找問題：負責到底

台中捷運因連結器軸心斷裂停駛，台北市長柯文哲下午到台中捷運公司瞭解相關問題，表示一定會負責到底，並在確定如何處理以及了解解決方法後，再和台中市政府連絡。

柯文哲下午到台中市參加民眾黨台中總務服處開幕受訪時，做以上表示，並在典禮後隨即轉赴台中捷運公司了解相關情形。對於有台中市議員認為，中捷是台北捷運局負責興建，要求北市長柯文哲率北市捷運局至台中議會報告。柯文哲說，會由台北市捷運工程局長（張澤雄）去說明。

柯文哲說，最重要是要把問題解決，而且東西是跟日本川崎重工買的，技術問題最重要還是要跟川崎重工來解決。

另據了解，承包台中捷運工程的北捷局與承製的川崎重工全面檢修36支連結器，其中6支無法拆解，2支斷裂，北市捷運局已要求日商川崎重工重新訂購36支軸心新品，以最快速度空運來台更換。