台灣民俗村被拆 林家古厝廖氏診所仍留原址

台灣民俗村被拆，業者計劃開發成為工業區，在民俗村內的原北斗奠安宮、原麻豆林家古厝及原嘉義廖氏診所等3處歷史建築，除奠安宮要遷回北斗，林家古厝和廖氏診所仍留在原址。

位於彰化花壇鄉的台灣民俗村，因創辦人施金山欠下大筆債務無力償還，民俗村遭法拍，由妙天禪師的女兒黃愛倫以新台幣15億多元買下；今年一月，台灣民俗村遭到拆除，只留下民俗村內的惠來日華飯店以及原北斗奠安宮等3處歷史建築。

台灣民俗村的土地由惠來產創股份有限公司買下，有意開發成為產業園區，開發面積約為29公頃，未來規劃成為智慧機械、生技醫材產業園區，目前業者已在地方召開說明會，聽取民眾對產業園區的意見。

根據業者在說明會提供的資料，原本留在台灣民俗村內的原北斗奠安宮、原麻豆林家古厝以及原嘉義廖氏診所等3處歷史建築，北斗奠安宮遷回原址，林家古厝以及廖氏診所將留在原地。

彰化縣文化局長張雀芬接受中央社記者訪問時說，北斗奠安宮管委會有意把原北斗奠安宮搬回北斗，地點就選在北斗奠安宮的附近；據她了解，奠安宮管理委員會已經請建築師規劃搬遷方案，文化局收到搬遷方案後會送文資審議委員會審查，審查通過即可開始搬遷。

張雀芬指出，原北斗奠安宮要遷回北斗鎮，至於林家古厝以及廖氏診所沒有聽說縣市政府或有人要接手，依文資法規定，林家古厝以及廖氏診所的維護工作由產創業者負責，她們詢問業者，業者也說明開發產業園區不會影響到古蹟。

張雀芬說，林家古厝以及廖氏診所曾被破壞，當時就有部分文資審議委員認為損壞已達一定程度，已喪失列為文化資產的資格，但後來經討論還是列為歷史建築，在民俗村被拆除後，已請文資專家擬定管理維護計畫，由產創業者負責2處歷史建築的管理維護工作。