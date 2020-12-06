南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會今將落幕，而當地遵循傳統習俗，從上月29日凌晨起全鎮茹素7天，期間因網友公審賣葷食店家，意外引爆葷素大戰；昨深夜11時（子時）一開葷，鎮內雞排、鹽酥雞、速食店爆人潮，排隊排到引起巡邏員警關注，不少人拍照PO網討論，街頭各地買肉人龍也成另類奇觀。

埔里地區每12年舉辦1次祈安清醮，按傳統習俗，舉醮期間全鎮應茹素7天，因此鼓勵吃素一周，鎮上多數餐館也都改賣素食，並提倡到埔里的民眾入境隨俗，鎮民至外地也仍配合吃素，同時宣導健康、蔬食等茹素觀念；未料，有民眾不滿吃素期間仍有店家賣葷食，將店家貼上網路公審惹議，網路因此爆發葷素大戰。

而埔里清醮茹素習俗在昨深夜11時（子時）醮儀圓滿後開葷，忍了一周沒吃肉的鎮民傾巢而出，鎮內雞排攤、鹽酥雞攤或連鎖速食店等湧現可怕人潮，店內店外排滿人，排隊人龍甚至就塞在路旁，巡邏警車交管戒護，以確保民眾安全，各攤前誇張景象也成了埔里的另類奇觀，在網路引發討論，網友還蓋樓紀錄。

臉書社團「埔里人通通＋近來」吳姓網友PO文指出，想蓋一棟樓紀錄一下，睽違12年吃素7天，昨晚11點開葷，埔里大街小巷買肉賣魚賣炸雞的盛況；網友紛貼出人龍包圍各「賣肉的」攤販或店家的影像讓網友驚呼，店面被淹沒耶、便利商店也淪陷了等，也有人笑稱，吃素的結果就是吃更多肉、老闆的肉肉賣起來。