聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍
南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會今將落幕，而當地遵循傳統習俗，從上月29日凌晨起全鎮茹素7天，期間因網友公審賣葷食店家，意外引爆葷素大戰；昨深夜11時（子時）一開葷，鎮內雞排、鹽酥雞、速食店爆人潮，排隊排到引起巡邏員警關注，不少人拍照PO網討論，街頭各地買肉人龍也成另類奇觀。
埔里地區每12年舉辦1次祈安清醮，按傳統習俗，舉醮期間全鎮應茹素7天，因此鼓勵吃素一周，鎮上多數餐館也都改賣素食，並提倡到埔里的民眾入境隨俗，鎮民至外地也仍配合吃素，同時宣導健康、蔬食等茹素觀念；未料，有民眾不滿吃素期間仍有店家賣葷食，將店家貼上網路公審惹議，網路因此爆發葷素大戰。
而埔里清醮茹素習俗在昨深夜11時（子時）醮儀圓滿後開葷，忍了一周沒吃肉的鎮民傾巢而出，鎮內雞排攤、鹽酥雞攤或連鎖速食店等湧現可怕人潮，店內店外排滿人，排隊人龍甚至就塞在路旁，巡邏警車交管戒護，以確保民眾安全，各攤前誇張景象也成了埔里的另類奇觀，在網路引發討論，網友還蓋樓紀錄。
臉書社團「埔里人通通＋近來」吳姓網友PO文指出，想蓋一棟樓紀錄一下，睽違12年吃素7天，昨晚11點開葷，埔里大街小巷買肉賣魚賣炸雞的盛況；網友紛貼出人龍包圍各「賣肉的」攤販或店家的影像讓網友驚呼，店面被淹沒耶、便利商店也淪陷了等，也有人笑稱，吃素的結果就是吃更多肉、老闆的肉肉賣起來。
當地陳姓說，昨天晚上11時開葷前，其實就已經有人開始預約訂餐，不過大家都很乖等到11時過後才來取貨，但因排隊和預約人潮太多，油鍋炸不停，比較晚訂的得等到凌晨1點才能拿餐也甘願；張姓鎮民則表示，12年1次吃素一周和開葷，隔天剛好是假日，也才會排得那麼誇張，但也是一種難得的體驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言