快訊

流感疫苗致產婦亡？ 周志浩：流感疫苗是死的病毒

台鐵鋼軌疑似變形 福隆往貢寮暫以時速40公里慢行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛的爌肉飯 彰化26歲老闆霸氣招待百名家扶受助兒

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶中心受助家庭今天到花壇鄉的「楊記爌肉飯」吃爌肉飯。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心受助家庭今天到花壇鄉的「楊記爌肉飯」吃爌肉飯。圖／彰化家扶中心提供

彰化花壇鄉的「楊記爌肉飯」老闆楊鈞堡算是縣內爌肉飯界的晚輩，但他發揮愛心，今天免費招待彰化家扶花壇與大村受助家庭共計100名親子到店內享用爌肉飯套餐，讓受助家庭齊聚，感受溫暖。

26歲楊鈞堡平時對料理有興趣，常常利用時間研究美食，今年9月在自己的家鄉花壇新開幕「楊記爌肉飯」，他的伯母黃小姐因長期為彰化家扶捐贈物資者，近10年來常將愛心購買物資分享給弱勢家庭，這次姪子新店開幕立即發起邀請家扶親子到店裡享用美食，也獲得楊鈞堡認同。

店裡今天擠滿了家扶兒，國三跟國一的小文和小全父親因二次腦部手術導致長期臥床，喪失工作能力，家中經濟來源頓失，全由擔任學校廚工與家庭代工的媽媽扛起，家中生活困苦。媽媽帶著小文和小全參加此次爌肉飯招待活動，母子三人看到滿桌豐盛菜餚，露出滿足的表情。

彰化家扶中心主任王震光指出，彰化家扶服務著縣內近3600名家扶兒，感謝長期關心弱勢家庭的黃小姐近10年來對家扶兒的照顧與幫忙，也感謝愛心店家響應，期待藉著這股愛的力量，讓家扶兒與家庭能度過寒冬迎接新年。

花壇鄉「楊記爌肉飯」招待100名家扶兒吃爌肉飯。圖／彰化家扶中心提供
花壇鄉「楊記爌肉飯」招待100名家扶兒吃爌肉飯。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心受助家庭今天到花壇鄉的「楊記爌肉飯」享用爌肉飯。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心受助家庭今天到花壇鄉的「楊記爌肉飯」享用爌肉飯。圖／彰化家扶中心提供

愛心 親子 弱勢家庭

延伸閱讀

彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

彰化新港十八庄送大爐 獲縣長授證無形文化資產

日式烤肉店創業人將心比心 招待彰化家扶兒吃海陸燒烤

新竹家扶冬暖慈幼園遊會 表揚善心企業團體及志工

相關新聞

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會今將落幕，而當地遵循傳統習俗，從上月29日凌晨起全鎮茹素7天，期間因網友公審賣葷食店家，意...

愛的爌肉飯 彰化26歲老闆霸氣招待百名家扶受助兒

彰化花壇鄉的「楊記爌肉飯」老闆楊鈞堡算是縣內爌肉飯界的晚輩，但他發揮愛心，今天免費招待彰化家扶花壇與大村受助家庭共計10...

誰挑戰盧秀燕？ 林佳龍：定推有競爭力的

台中市長盧秀燕、林佳龍今天兩度出席同個活動，又掀起兩年後市長選戰話題，立委黃國書表示，綠營人選「應該在明年年中」會浮出檯...

漁會蒲燒鰻、烏魚子降價 鹿港今送限量烏魚米粉排長龍

每年冬至12月底的前後一個月，是彰化縣沿海捕烏魚的時機，今年因為養殖烏魚產量穩定，彰化漁會宣布養殖冠軍烏魚子禮盒每盒調降...

中捷暫停試營運 林佳龍：勿趕通車交通部會幫忙

交通部長林佳龍今受訪指出，台鐵猴硐至瑞芳段坍方搶修須「務實評估、安全第一、全力搶通」，另首次在中捷暫停試營運公開表示，中...

林佳龍規畫、盧秀燕接棒 大車站計畫30億市集今慶開幕

台中鐵道文化園區中的「鐵鹿大街」今開幕，交通部長林佳龍原訂出席但因今天因台鐵猴硐至瑞芳段搶修，沒趕上開幕典禮。市長盧秀燕...

彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

彰化縣第1座青年住宅規劃設計廠商遴選已於12月初確定，預計明年4月左右就能完成設計，建物工程最快在2022年12月完成，...

南投今年唯一開班 室內配線員培訓保證輔導就業

為因應工業人力斷層及缺工，南投縣今年首次開辦「室內配線員培訓班」，教授基本電學知識及職場論理，更指導配線施工等實務操作學...

退役憲兵創千人保全公司 董座接任中市後憲協會理事長

台中市後備憲兵荷松協會今舉辦理事長交接，新任理事長由後憲保全公司董事長林暉智接任。林暉智同時捐贈10萬元給消防局第四大隊...

南投橋聳雲天綠雕園區拚完工 聯外道路同步改善

南投縣政府改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，唯對外銜接福龜的替代聯絡道，及大旗、長流、長豐和長福等地路面...

外埔第二納骨堂預計後年完工 滿足治喪需求

台中市外埔區目前僅有37年前興建的「懷德堂」骨灰櫃位量已不足使用，加上外埔區域人口超過3萬人，第二示範公墓納骨塔增設工程...

裕珍馨文化基金會大甲三寶文化館 展出陳如萍手織創作

染織纖維藝術家陳如萍，應裕珍馨文化基金會之邀，在台中大甲三寶文化館展出「色彩．遊－陳如萍手織創作展」，共展出33組件精緻...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

首座國家級長照研究中心 將落腳雲林縮為3年完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。