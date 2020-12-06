愛的爌肉飯 彰化26歲老闆霸氣招待百名家扶受助兒

彰化花壇鄉的「楊記爌肉飯」老闆楊鈞堡算是縣內爌肉飯界的晚輩，但他發揮愛心，今天免費招待彰化家扶花壇與大村受助家庭共計100名親子到店內享用爌肉飯套餐，讓受助家庭齊聚，感受溫暖。

26歲楊鈞堡平時對料理有興趣，常常利用時間研究美食，今年9月在自己的家鄉花壇新開幕「楊記爌肉飯」，他的伯母黃小姐因長期為彰化家扶捐贈物資者，近10年來常將愛心購買物資分享給弱勢家庭，這次姪子新店開幕立即發起邀請家扶親子到店裡享用美食，也獲得楊鈞堡認同。

店裡今天擠滿了家扶兒，國三跟國一的小文和小全父親因二次腦部手術導致長期臥床，喪失工作能力，家中經濟來源頓失，全由擔任學校廚工與家庭代工的媽媽扛起，家中生活困苦。媽媽帶著小文和小全參加此次爌肉飯招待活動，母子三人看到滿桌豐盛菜餚，露出滿足的表情。