漁會蒲燒鰻、烏魚子降價 鹿港今送限量烏魚米粉排長龍

每年冬至12月底的前後一個月，是彰化縣沿海捕烏魚的時機，今年因為養殖烏魚產量穩定，彰化漁會宣布養殖冠軍烏魚子禮盒每盒調降100元，平均降價幅度5％；加上鰻苗多，價格下降，漁會也反應在售價，去年每公斤5尾2000元的蒲燒鰻，今年12月起調降為1700元，降幅為15％。

鹿港鎮公所與彰化區漁會今天在公會堂廣場舉辦「港邊烏魚樂時節」，剖烏魚子、烏魚子披薩DIY、烏魚子窯烤，現場還有4百份烏魚米粉大放送，漁會還臨時加碼每人一塊烏魚子丁，民眾大排長龍，大啖香噴噴的烏魚米粉。

鹿港鎮長許志宏說，公會堂廣場早期是鹿港的海關，船舶在此停靠上下貨，不遠處原有一塊浮嶼，很多漁民捕獲烏魚之後在那裡休息交易，因此舊稱「烏魚寮」，顯見鹿港的烏魚文化已經很長遠，而烏魚子的製作，更在清代諸羅縣志與彰化縣志就有記載，所以冬天來鹿港吃烏魚正應景。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，正港的鹿港烏魚子上方有一塊「肉頭」，是製作時連魚腹的肉一起取下，跟別的地方不同。

彰化區漁會向來銷售長紅的烏魚子、蒲燒鰻今年受到鰻苗價格降低、養殖烏魚產量穩定影響，也降價銷售，陳諸讚說，頂級烏魚子禮盒每盒兩付8兩為1200元，每盒兩付10兩的烏魚子1600元，每盒兩付量12兩的烏魚子為2100元，都比去年便宜便宜100元。