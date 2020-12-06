快訊

我新冠境外移入增22例！ 自印尼及菲律賓入境移工

印尼移工接觸者採檢結果出爐 陳時中：尋獲移工也陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁會蒲燒鰻、烏魚子降價 鹿港今送限量烏魚米粉排長龍

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港公會堂廣場舉辦「港邊烏魚樂時節」，現場可製作烏魚子披薩。記者林敬家／攝影
鹿港公會堂廣場舉辦「港邊烏魚樂時節」，現場可製作烏魚子披薩。記者林敬家／攝影

每年冬至12月底的前後一個月，是彰化縣沿海捕烏魚的時機，今年因為養殖烏魚產量穩定，彰化漁會宣布養殖冠軍烏魚子禮盒每盒調降100元，平均降價幅度5％；加上鰻苗多，價格下降，漁會也反應在售價，去年每公斤5尾2000元的蒲燒鰻，今年12月起調降為1700元，降幅為15％。

鹿港鎮公所與彰化區漁會今天在公會堂廣場舉辦「港邊烏魚樂時節」，剖烏魚子、烏魚子披薩DIY、烏魚子窯烤，現場還有4百份烏魚米粉大放送，漁會還臨時加碼每人一塊烏魚子丁，民眾大排長龍，大啖香噴噴的烏魚米粉。

鹿港鎮長許志宏說，公會堂廣場早期是鹿港的海關，船舶在此停靠上下貨，不遠處原有一塊浮嶼，很多漁民捕獲烏魚之後在那裡休息交易，因此舊稱「烏魚寮」，顯見鹿港的烏魚文化已經很長遠，而烏魚子的製作，更在清代諸羅縣志與彰化縣志就有記載，所以冬天來鹿港吃烏魚正應景。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，正港的鹿港烏魚子上方有一塊「肉頭」，是製作時連魚腹的肉一起取下，跟別的地方不同。

彰化區漁會向來銷售長紅的烏魚子、蒲燒鰻今年受到鰻苗價格降低、養殖烏魚產量穩定影響，也降價銷售，陳諸讚說，頂級烏魚子禮盒每盒兩付8兩為1200元，每盒兩付10兩的烏魚子1600元，每盒兩付量12兩的烏魚子為2100元，都比去年便宜便宜100元。

以往因鰻苗缺貨，鰻苗每尾可達1、2百元，鰻魚價格高漲，但鰻苗大出後，每尾只要3、40元，今年蒲燒鰻的價格與去年相比調降為1700元，等於回到2年前的水準。

鹿港鎮公所與彰化區漁會今天在公會堂廣場舉辦「港邊烏魚樂時節」，現剖烏魚子相當吸睛。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所與彰化區漁會今天在公會堂廣場舉辦「港邊烏魚樂時節」，現剖烏魚子相當吸睛。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所與彰化區漁會今天在公會堂廣場舉辦「港邊烏魚樂時節」。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所與彰化區漁會今天在公會堂廣場舉辦「港邊烏魚樂時節」。記者林敬家／攝影
鹿港公會堂廣場舉辦「港邊烏魚樂時節」，大小朋友DIY製作烏魚子披薩。記者林敬家／攝影
鹿港公會堂廣場舉辦「港邊烏魚樂時節」，大小朋友DIY製作烏魚子披薩。記者林敬家／攝影

鹿港 漁民

延伸閱讀

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

嘉義漁村老化缺工 烏魚季製作烏魚子靠「千歲團」老人

烏魚正逢產季 竹縣烏魚節28日竹北拔仔窟登場

影／烏魚季登場！整車烏魚傾洩而下形成烏魚瀑布壯觀

相關新聞

中捷暫停試營運 林佳龍：勿趕通車交通部會幫忙

交通部長林佳龍今受訪指出，台鐵猴硐至瑞芳段坍方搶修須「務實評估、安全第一、全力搶通」，另首次在中捷暫停試營運公開表示，中...

聯合盃作文大賽為新課綱找出路 學生：考題有趣又燒腦

第14屆聯合盃全國作文大賽總決賽中區競賽，上午在台中市明德中學舉行，850名在初賽脫穎而出的選手，今齊聚一堂再過招，不少...

誰挑戰盧秀燕？ 林佳龍：定推有競爭力的

台中市長盧秀燕、林佳龍今天兩度出席同個活動，又掀起兩年後市長選戰話題，立委黃國書表示，綠營人選「應該在明年年中」會浮出檯...

漁會蒲燒鰻、烏魚子降價 鹿港今送限量烏魚米粉排長龍

每年冬至12月底的前後一個月，是彰化縣沿海捕烏魚的時機，今年因為養殖烏魚產量穩定，彰化漁會宣布養殖冠軍烏魚子禮盒每盒調降...

林佳龍規畫、盧秀燕接棒 大車站計畫30億市集今慶開幕

台中鐵道文化園區中的「鐵鹿大街」今開幕，交通部長林佳龍原訂出席但因今天因台鐵猴硐至瑞芳段搶修，沒趕上開幕典禮。市長盧秀燕...

彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

彰化縣第1座青年住宅規劃設計廠商遴選已於12月初確定，預計明年4月左右就能完成設計，建物工程最快在2022年12月完成，...

南投今年唯一開班 室內配線員培訓保證輔導就業

為因應工業人力斷層及缺工，南投縣今年首次開辦「室內配線員培訓班」，教授基本電學知識及職場論理，更指導配線施工等實務操作學...

退役憲兵創千人保全公司 董座接任中市後憲協會理事長

台中市後備憲兵荷松協會今舉辦理事長交接，新任理事長由後憲保全公司董事長林暉智接任。林暉智同時捐贈10萬元給消防局第四大隊...

南投橋聳雲天綠雕園區拚完工 聯外道路同步改善

南投縣政府改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，唯對外銜接福龜的替代聯絡道，及大旗、長流、長豐和長福等地路面...

外埔第二納骨堂預計後年完工 滿足治喪需求

台中市外埔區目前僅有37年前興建的「懷德堂」骨灰櫃位量已不足使用，加上外埔區域人口超過3萬人，第二示範公墓納骨塔增設工程...

裕珍馨文化基金會大甲三寶文化館 展出陳如萍手織創作

染織纖維藝術家陳如萍，應裕珍馨文化基金會之邀，在台中大甲三寶文化館展出「色彩．遊－陳如萍手織創作展」，共展出33組件精緻...

台中第1屆大純釀醬油美食賽 清水農會清水里家政班奪冠

台中市政府農業局推廣國產非基因改造大豆，昨天輔導台中市農會在嘉陽高中舉辦「第一屆大純釀料理美食爭霸戰」，各區農會田媽媽或...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

台中綠肺中央公園明天開幕！細數9大必拍網美景點

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

南科就業人口大增孩子沒校可讀 LM特區確定設新校

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。