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中捷暫停試營運 林佳龍：勿趕通車交通部會幫忙

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
交通部長林佳龍表示，台鐵猴硐到瑞芳段啟動客運接駁。記者陳秋雲／攝影
交通部長林佳龍表示，台鐵猴硐到瑞芳段啟動客運接駁。記者陳秋雲／攝影

交通部長林佳龍今受訪指出，台鐵猴硐至瑞芳段坍方搶修須「務實評估、安全第一、全力搶通」，另首次在中捷暫停試營運公開表示，中捷綠線因車廂連結器軸心斷裂，呼籲勿趕通車，一切以安全第一，交通部也會協助市府與中捷。

針對台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方搶修，交通部長林佳龍表示，他一早到現地視察，因天候因素惡劣加上地質鬆軟，搶修狀況危險。

他說，從瑞芳到侯硐間目前先以市區客運接駁，其他遠程由台北到宜蘭、花蓮也啟動國道客運及其他疏運計畫，目前輸運量大致平順，平均10分鐘可搭到國道客運，往返宜花東間的自強號正常行駛，旅客也可從宜蘭轉搭國道客運。

林佳龍說，搶修工程「務實評估、安全第一、全力搶通」。

針對台中捷運綠線通車期程，林佳龍表示，捷運綠線目前試營運階段，相信台中市政府會與北捷以最負責任的態度，重新詳細檢查，不過連結器軸心問題是相當重要的項目，也呼籲勿趕通車，一切以安全第一，交通部也會予以協助。

台中捷運 國道客運 林佳龍

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