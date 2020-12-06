林佳龍規畫、盧秀燕接棒 大車站計畫30億市集今慶開幕

台中鐵道文化園區中的「鐵鹿大街」今開幕，交通部長林佳龍原訂出席但因今天因台鐵猴硐至瑞芳段搶修，沒趕上開幕典禮。市長盧秀燕致詞說，前市長林佳龍任內掌舵規畫，及市府全力支持，鐵鹿市集有助發展經濟，讓站區風華再現。

台中市長盧秀燕與立委黃國書及議員何敏誠、江肇國、羅廷瑋等人為「鐵鹿大街」同剪綵開幕，盧秀燕表示，台中車站高架化是在交通部前部長毛治國、前市長胡志強及她任立委時所爭取，花了370多億元，交通部全額補助，豐原到大慶近20公里，鐵路高架化都市就可縫合。

盧秀燕表示，市府大智路打通，而鐵路高架，台中車站就高架，在前市長林佳龍掌舵下，成為市集，改建成「鐵鹿大街」，市府全力支持，繁華再現，有助於當地經濟。

新站商場「鐵鹿大街」商店街今正式開幕，新站結合鐵道元素，提供民眾便捷的餐飲及購物服務。交通部長林佳龍到商場視察表示，台中車站是台中發展起源，大車站計畫陸續推動中，業者投資30億元且招商順利，引起熱烈回應。

林佳龍表示，中台灣有非常良好的鐵道資產，加上具有觀光效益的商場結合，未來盼串聯起中、彰、投、苗的鐵道觀光，推動鐵道觀光年，帶動周邊整體發展。

林佳龍表示，德昌營造所屬的經典國際公司投資30億元規劃營運，經兩年的建設後正式開幕。林佳龍說，中台灣有非常良好的鐵道資產，加上具有觀光效益的商場結合，從台中車站三代同堂新舊融合發展、核心地區的綠空鐵道，以及豐原到烏日之間21公里的鐵道綠廊，也是未來2022年鐵道觀光旅遊年最好的推廣時機。