國際身心障礙者日 喚起關懷支持身障者
彰化縣政府今天在員林公十九晴雨球場舉辦國際身心障礙者日園遊會暨特殊教育表揚大會，彰化縣長王惠美表揚特殊教育評鑑績優學校、守護天使等，由老屋改造的咖啡館「滴答咖啡」協助成功高中身心障礙學生職業試探實作課程，咖啡館更展示身心障礙學生畫作，讓大家能欣賞身障學生努力不懈的成果及才能。
聯合國訂每年的12月3日為「國際身心障礙者日」，彰化縣政府為喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，今天在員林市舉辦國際身心障礙者日活動，也表揚關懷身障者的公益團體等。
王惠美說，其實許多身障者都有很多才藝，俗話說「不怕沒人才，就怕沒舞台」，今天也提供舞台給身障者和一般表演團體展現才藝與交流及美食、義剪活動。也透過小青蛙劇團的故事演示出身障朋友可能面臨的困境，傳遞對身障者應有的友善態度與關懷，還有闖關活動體驗身障者活中的不便，進而培養同理心。
今天共表揚「特殊教育評鑑績優學校」9校特優、12校優等及特別獎5人、「創新經營與優良人員表揚」7校及教師9人、「資賦優異學生特殊表現」6人、「守護天使」社團組6組及個人組82人、「特殊教育學生獎學金」40人、「童畫心世界繪畫比賽」各組前三名共45人。
特殊教育獎學金得主國聖國小學生林相宜有注意力缺陷過動症伴隨學習困難，但仍努力運用老師及治療師教導過的技巧來學習，課餘時間主動參加各項才藝活動，在電腦繪圖比賽及創意繪圖比賽均有好成績，在校也能主動協助其他慢飛天使，是老師的好幫手，今天也獲表揚。
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