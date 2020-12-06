彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

彰化縣第1座青年住宅規劃設計廠商遴選已於12月初確定，預計明年4月左右就能完成設計，建物工程最快在2022年12月完成，但彰化縣府明年就會啟動住戶登記作業，因只售不租，為讓青年住宅符合實際需求，建築師規劃後也將提出2房與3房各不同格局設計圖讓民眾票選，經整體評估後再發包興建。

彰化縣議會上星期通過明年度總預算，伸港青年住宅第一期的土地、興建工程經費等也納入，青年住宅預定地在伸港百甲重劃區內的國宅專用區，面積有2甲大，縣府建設處評估該區的地下水位較高，必須先地質改良強化土地再興建。

縣府勞工處長吳蘭梅說，因用地屬於縣有，青年住宅不屬於公共設施，仍須購地，投入土地成本約6千萬，縣府初估第一期150戶7層樓的青年住宅約要斥資4.6億元，將評估第一期民眾反應，再規劃後續擴大興建的可能。

彰化為挽救流失人口，讓年輕人能落地深根工作、生活，彰化縣成為西部第1個規劃青年住宅的縣市，對象為20歲到45歲、設籍彰化縣至少2年，申購者與家族成員的名下無自用住宅，吳蘭梅說，在住宅落成前就會開始登記抽籤作業，申購者需先繳交訂金，等興建完成後再將建物移轉。

彰化縣民意代表都關心這座青年住宅，縣府原先傾向在足夠的空間下，在戶外設置停車場，但有地方意見主張7層樓公寓應蓋地下停車場，但興建費用勢必增加，針對是否挖地下室縣府仍要進一步討論決定。