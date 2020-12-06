南投今年唯一開班 室內配線員培訓保證輔導就業

為因應工業人力斷層及缺工，南投縣今年首次開辦「室內配線員培訓班」，教授基本電學知識及職場論理，更指導配線施工等實務操作學習，15歲以上待業中或轉職者可獲補助訓練費或職訓津貼，可洽台灣職場技能協進會，了解詳情並報名。

台灣職場技能協進會指出，過去在南投多開辦銀髮族膳食、烘焙或中餐等餐飲人力培訓班，唯今年針對工業產業人力斷層及缺工現況，受勞動部勞動力發展署中彰投分署委託，鎖定待業者、轉職者在南投首度開辦「室內配線工作人員培訓班」。

而該門「室內配線課程」除針對室內配線就業市場趨勢分析、電工法規、安全及控制基本概論、工程圖符號與儀表、變壓器與配電線路、導線連結處理、PVC與EMT管彎曲成型等進行學理知識傳授，更著重室內配線實務教學。

台灣職場技能協進會表示，長達1.5個月課程，除由產業界老師職場上實務技巧教學，課程更在室內配線丙級技術士證照考場中進行教學，除學科知識，學員更將實務操作練習逾150小時，職訓結束可進入水電工程、室內配線或配管職場。

但該「室內配線工作人員培訓班」預計將在12月17日至明年2月5日，但僅限定年滿15歲以上具有工作意願，但工作技能不足的待業者或正在找工作的轉職者參加，而課程期末會安排就業徵才活動，並於結訓後3個月內輔導就業。