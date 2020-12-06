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退役憲兵創千人保全公司 董座接任中市後憲協會理事長

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市後備憲兵荷松協會今舉辦理事長交接，新任理事長由後憲保全公司董事長林暉智接任。記者黃寅／攝影
台中市後備憲兵荷松協會今舉辦理事長交接，新任理事長由後憲保全公司董事長林暉智接任。記者黃寅／攝影

台中市後備憲兵荷松協會今舉辦理事長交接，新任理事長由後憲保全公司董事長林暉智接任。林暉智同時捐贈10萬元給消防局第四大隊龍井分隊採購消防相關設備。

林暉智9年前從台中憲兵隊中校副隊長退役，並開設後憲保全創業，至今員工數已上千人，並負責中科、南科、台中市精密機械園區等多家科技廠和政府機關、學校的保全工作。

林暉智從憲兵退役後，不忘憲兵對他的栽培，仍持續參與後備憲兵平日的聯誼和社會公益活動，曾先後擔任台中市龍井後備憲兵荷松協會主任、台中市後備憲兵荷松協會常務理、監事等職，此次正式接任理事長一職。

林暉智上午說，未來會秉持該會「一日憲兵、終身憲兵」的成立宗旨，支持政府、服務民眾，發揮後備憲兵強大的安定社會力量。

交接典禮晚上在烏日臻愛婚宴會館舉辦，會中同時安排「梅荷夫人合唱團」及國內知名男高音許文龍的演唱，以及陳錦祥管樂器演奏，將有1300餘後備憲和家屬與會。

憲兵 台中市 保全

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