南投橋聳雲天綠雕園區拚完工 聯外道路同步改善

南投縣政府改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，唯對外銜接福龜的替代聯絡道，及大旗、長流、長豐和長福等地路面破損崎嶇等7條道路，縣府允諾逐一修復改善，粗估總經費約270萬元，

縣府指出，國六國姓交流道以69支墩柱支撐，均高達55米，最高處70米等同23層樓，堪稱「全國最高」，匝道線形優美也獲「橋聳雲天」美名，具觀光賣點而規劃營造為綠雕園區，並改善周邊道路狀態，帶動地方觀光經濟。

其中，福龜村中正路一段魏家庄附近連通橋聳雲天綠雕公園的聯絡道，不僅可作為該景區對外替代道路，也是當地福龜村居民的常用道路，但其路面因挖埋管線回填後路面補丁處處凹凸不平，地方盼政府能協助改善。

縣府表示，經會勘評估，該路段為4米寬道路，約有370公尺長路面顛簸難行，粗估將花費81萬餘元刨除舊路面重鋪AC，並盡量在年底前完工，最好趕在綠雕園區啟用前完竣，以改善當地居民出入交通，也可做為進出綠雕園區的替代捷徑。

另，大旗村福旗巷17號前路段約40公尺路面下陷破損，工務處表示，將施設鋼軌樁調整補強路基，同時將原有6公尺寬路面重鋪AC，再加寬路面3公尺鋪設混凝土路面，以解決該處危險下陷問題，粗估經費約要30萬元。