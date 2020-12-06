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外埔第二納骨堂預計後年完工 滿足治喪需求
台中市外埔區目前僅有37年前興建的「懷德堂」骨灰櫃位量已不足使用，加上外埔區域人口超過3萬人，第二示範公墓納骨塔增設工程今年8月中旬開工，完工後將可提供超過2萬個骨灰(骸)櫃位，預計2022年完工、隔年啟用。
市府民政局長吳世瑋表示，該工程基地面積約1200坪丶工程預算8000萬元，整體工程包括地上5層建築及94席汽車停車格，以及骨灰(骸)存放櫃位、電腦祭拜設施、服務中心、家屬休息區、殘障設施及電梯等，完工後由生命禮儀管理處接手進行塔位裝修工程，112年即可啟用。
吳世瑋表示，市議員吳敏濟的全力支持，協助民政局爭取興建外埔第二納骨堂，表示國人往生後火化的比例已達95%，納骨堂櫃位的需求愈來愈大，第二納骨堂完工後將可提供超過2萬個骨灰(骸)櫃位，滿足外埔區丶大甲、大安、后里等區民眾需求。
民政局說明，外埔區公所2010年開始第二示範公墓納骨塔工程規劃，2016年由民政局生命禮儀管理處接續規畫、建設局執行。
建築物設計簡單明亮，客家元素油桐花造型意象牆體結合，整體外觀呼應外埔客家精神，跳脫民眾以往對納骨塔的刻板印象，卻不失莊嚴、雅潔的視覺感。
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