裕珍馨文化基金會大甲三寶文化館 展出陳如萍手織創作

染織纖維藝術家陳如萍，應裕珍馨文化基金會之邀，在台中大甲三寶文化館展出「色彩．遊－陳如萍手織創作展」，共展出33組件精緻、色彩繽紛的手織作品，即日起展至明年的1月17日，可免費參觀。

陳如萍10多年前為了一本當時台中縣立文化中心所出版的植物染色專書，踏進了「編織工藝館」，從此與「編織」結下不解之緣，最初從染色開始入門，興趣加上天份，讓她陸續又涉獵編、結、染、織、繡和織的世界。

她全心投入、精進研究，充分利用文化中心豐富的資源及國內外交流活動學習的經驗，2005年陳如萍首次在文化中心第8屆編織工藝獎中嶄露頭角，第一次參賽就拿下生活產品設計類第3名、生活美學獎暨紀念品設計獎。

這次展出33組件手織作品，以西方ECHO WEAVE、NETWORK WEAVE、 DOUBLE WEAVE等各式織法，利用顏色錯覺及混搭，只須少數色彩就能織出近百種色彩的效果，其中「我的QR CODE」用手機掃瞄織布就能進入陳如萍的臉書、變臉的「夢露」讓人莞爾一笑，「青春印記」是她的青春少女時代，她感慨的說真是「回不去了」，用織品記錄自己的青春也讓人驚豔。