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台中第1屆大純釀醬油美食賽 清水農會清水里家政班奪冠

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中第1屆大純釀醬油美食賽昨天舉辦，清水區農會清水里家政班奪冠。圖／台中市農業局提供
台中第1屆大純釀醬油美食賽昨天舉辦，清水區農會清水里家政班奪冠。圖／台中市農業局提供

台中市政府農業局推廣國產非基因改造大豆，昨天輔導台中市農會在嘉陽高中舉辦「第一屆大純釀料理美食爭霸戰」，各區農會田媽媽或家政班共組成12支隊伍參賽，使用國產雜糧及純釀造醬油料理食材，搭配創意擺盤，比賽結果，由清水區農會清水里家政班拿下料理美食王，獲頒獎金1萬2000元。

農業局表示，這次競賽由主辦方選定指定料理「黑豆燉豬腳」，參賽者自選一道以國產雜糧作物為食材的創意料理，需在120分鐘內完成與擺盤展示，評分項目包括料理口感、觀感、料理設計創意度、食材選用與溯源蔬果訴求符合度，要有在地性、食材安全驗證和衛生、時間掌控等，比賽聘請專業攝影紀錄，讓民眾一同見證。

農業局指出，料理美食爭霸戰邀請台灣菜蔬果雕達人廖清池師傅、大愛電視台常駐廚師李耀堂師傅、南開科技大學餐飲管理系教授許志滄、僑光科技大學餐飲管理系教授洪文發，台中區農業改良場研究員張惠真擔任評審，最後由清水區農會清水里家政班勇奪第1名，成為今年度在地食材料理美食王，獲頒獎牌、獎品及獎金1萬2000元。

第2名是清水區農會武鹿里家政班和霧峰區農會舊正里家政班，獲得獎牌、獎品及獎金8000元；第3名龍井區農會龍崗里家政班，獲頒獎牌、獎品及獎金5000元；第4名為沙鹿區農會家政班、龍井區農會三德里家政班、東勢區農會上新家政班、台中地區農會何厝家政班(第2組)、大安區農會家政班、霧峰區農會本堂里家政班，獲頒獎牌、獎品及獎金3000元。

農業局表示，推廣國產具安全標章驗證的農產品，可減少食物碳足跡，達到「吃在地、食當季」目標；同時從廚藝技術、料理口感、創意性等面向，展現獨特的專業廚藝，讓民眾吃出健康與美味。

台中第1屆大純釀醬油美食賽昨天舉辦，清水區農會清水里家政班奪冠。圖／台中市農業局提供
台中第1屆大純釀醬油美食賽昨天舉辦，清水區農會清水里家政班奪冠。圖／台中市農業局提供

農會 創意料理

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