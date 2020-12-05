聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／東埔溫泉新地標白鹿傳奇揭幕 浴衣踩街熱鬧非凡

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
東埔溫泉季晚間舉辦浴衣踩街，伴隨著森巴舞節奏，讓東埔熱鬧非凡。圖／南投縣政府提供
東埔溫泉季晚間舉辦浴衣踩街，伴隨著森巴舞節奏，讓東埔熱鬧非凡。圖／南投縣政府提供

玉山戀、東埔情｣ 東埔溫泉季今天下午在東埔溫泉廣場與東埔國小揭幕，為了行銷農產和布農文化，現場打卡送高冷蔬菜、牛番茄，還有烤大豬、小米酒及搗麻糬等布農族傳統體驗，火把浴衣踩街更是一大特色，大小遊客換上浴衣舉著火把，隨著熱鬧的森巴節奏踩街，體驗熱鬧的溫泉嘉年華。

東埔溫泉季今天下午4點在東埔溫泉廣場揭幕，安排東埔國小童言歡唱與東光教會祈福儀式，晚間6時在東埔國小展開精采表演，邀請星光歌手盧學叡、巴拉岸樂團等演出，最吸睛的火把浴衣踩街壓軸登場，現場發放限量浴衣、火把，邀請貴賓與遊客同樂，在森巴舞的歡樂節奏踩街遊行，遊客都覺得相當新奇。

東埔溫泉位於陳有蘭溪畔，泡湯之餘可順遊當地布農族部落文化與美食，還可漫步雙龍瀑布七彩吊橋、彩虹瀑布、情人谷等景點，冬季泡湯時，還有機會眺望玉山皚皚白雪，堪稱是泡湯旅遊的最佳享受。

南投縣政府爭取前瞻計畫3億元，在東埔溫泉區進行環境美化，並由五度入圍葛萊美獎的設計師蕭青陽規畫「白鹿傳奇」地標，也在今天啟用。蕭青陽說，他曾多次造訪東埔，布農族傳說中，被箭射中的水鹿，行經東埔泡了溫泉，箭傷逐漸康復，他以此為靈感，在鹿中箭的地方設計愛心，代表東埔溫泉「療癒」功效。

南投縣長林明溱說，東埔溫泉已完水管地下化、道路改善等，和社到東埔增設路燈，整體工程完工後，東埔煥然一新，台灣好行「東埔線」已開通，遊客往返東埔更便利，東埔舊名沙里仙，位在玉山山腳，也是八通關古道的起點，PH7.7的弱鹼性碳酸泉水質清澈，水溫在45℃不必加水降溫就能享受，冬天泡湯還有機會玉山山頭皚皚白雪，是一大享受。

東埔溫泉季今天下午舉行，知名設計師蕭青陽設計的東埔新地標「白鹿傳奇」也在晚間啟用，讓遊客泡好湯療癒身心。圖／南投縣政府提供
東埔溫泉季今天下午舉行，知名設計師蕭青陽設計的東埔新地標「白鹿傳奇」也在晚間啟用，讓遊客泡好湯療癒身心。圖／南投縣政府提供
東埔溫泉季今天下午揭幕，知名設計師蕭青陽設計的東埔新地標「白鹿傳奇」也在晚間啟用，希望遊客泡好湯療癒身心。圖／南投縣政府提供
東埔溫泉季今天下午揭幕，知名設計師蕭青陽設計的東埔新地標「白鹿傳奇」也在晚間啟用，希望遊客泡好湯療癒身心。圖／南投縣政府提供

溫泉季 浴衣 玉山

延伸閱讀

CITIZEN重現傳奇！復刻雋永設計打造超值機械表

南投東埔溫泉季明揭幕 泡湯穿浴衣賞山景感受原民風情

玉山水氣不足 氣溫雖低未降雪

急凍！全台最低溫探13度 氣象局：玉山明有望降瑞雪

相關新聞

影／東埔溫泉新地標白鹿傳奇揭幕 浴衣踩街熱鬧非凡

「玉山戀、東埔情｣ 東埔溫泉季今天下午在東埔溫泉廣場與東埔國小揭幕，為了行銷農產和布農文化，現場打卡送高冷蔬菜、牛番茄，...

詩人林彧以文字感動讀者 獲玉山文學貢獻獎

2020玉山文學獎文學貢獻獎頒給詩人林彧，他說：「堅持，是文學創作之路最重要心態，多年創作過程一直秉持坦白話、坦白講、坦...

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

水湳經貿園區「中央公園」明天12月6日正式，面積達67公頃、約近12座台中國家歌劇院，下午開幕現場送500束文心蘭、60...

中科輔導新創再傳捷報！好孕行生醫再獲國家新創獎

中科智慧機器人自造基地加速器輔導團隊好孕行生醫科技公司，與交通大學合作研發微流體晶片「生殖晶片精液求精」，健康精子篩選率...

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

彰化市臉書社群「彰化人大小事」粉絲團引用彰化市民代表屈炳秋提供的訊息，指明天（6日）晚間11時，在彰化市彰馬路東芳國小附...

偏鄉美術教育孵育工程今台中啓動！盼嘉惠更多偏鄉學童

「美愛夏卡爾」偏鄉美術教育孵育工程今天在台中啓動，發起人呂淇芸說，第一所試辦學校為台中新社區大南國小，已執行三個學期，邀...

彰化新港十八庄送大爐 獲縣長授證無形文化資產

彰化縣伸港鄉福安宮今天熱熱鬧鬧地舉辦一年一度的「彰化新港十八庄送大爐活動」，而這項活動今年更榮獲登錄為彰化縣第7個民俗類...

冠軍米故鄉推新品 明天竹塘鄉農會限量免費品評

彰化縣竹塘鄉農會致力開發新產品，今天舉辦「就愛竹塘米彩衫」比賽，為明天（6日）竹塘米系列新品品評活動暖身，小朋友看著竹塘...

台中黑手黨狂歡節今首日一元競標拍賣炒熱買氣

台中市政府經發局輔導自由路五金電料商圈今起到明年一月底舉辦「台中黑手黨狂歡節」歲末年終特賣會，今天首日特別舉辦「一元競標...

當宗教信仰遇上學術！玄門宗教文化研討會今台中登場

中國武當道教太玄法師協會與玄奘大學合辦的第一屆玄門宗教文化研討會今天在台中登場，現場共有19名學術界人士透過學術研討會方...

日式烤肉店創業人將心比心 招待彰化家扶兒吃海陸燒烤

天氣冷，烤肉滋滋作響不禁胃口大開，彰化家扶中心20名受扶助兒少今天到烤狀猿員林店享用大餐，連續四年招待家扶兒的餐廳業者，...

退休校長陳佳聲書畫收藏展 彰化詩書畫團體坐滿會場

彰化縣立二林高中退休校長陳佳聲醉心收藏名家字畫，整理出180件，本月在二林鎮立圖書館的一樓和地下室展覽，今天開幕茶會會場...

熱門新聞

生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

火災毀掉一福堂 燒出台中市中區哀愁

台中綠肺中央公園明天開幕！細數9大必拍網美景點

桃園社宅附家具冷氣3房最貴1萬2 柯：他們預算編多少？

台東「那年」老歌演唱會今年最終場 明晚日式建築開唱

台鐵中斷影響 花蓮太平洋縱谷馬今開跑選手少千人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。