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影／東埔溫泉新地標白鹿傳奇揭幕 浴衣踩街熱鬧非凡
「玉山戀、東埔情｣ 東埔溫泉季今天下午在東埔溫泉廣場與東埔國小揭幕，為了行銷農產和布農文化，現場打卡送高冷蔬菜、牛番茄，還有烤大豬、小米酒及搗麻糬等布農族傳統體驗，火把浴衣踩街更是一大特色，大小遊客換上浴衣舉著火把，隨著熱鬧的森巴節奏踩街，體驗熱鬧的溫泉嘉年華。
東埔溫泉季今天下午4點在東埔溫泉廣場揭幕，安排東埔國小童言歡唱與東光教會祈福儀式，晚間6時在東埔國小展開精采表演，邀請星光歌手盧學叡、巴拉岸樂團等演出，最吸睛的火把浴衣踩街壓軸登場，現場發放限量浴衣、火把，邀請貴賓與遊客同樂，在森巴舞的歡樂節奏踩街遊行，遊客都覺得相當新奇。
東埔溫泉位於陳有蘭溪畔，泡湯之餘可順遊當地布農族部落文化與美食，還可漫步雙龍瀑布七彩吊橋、彩虹瀑布、情人谷等景點，冬季泡湯時，還有機會眺望玉山皚皚白雪，堪稱是泡湯旅遊的最佳享受。
南投縣政府爭取前瞻計畫3億元，在東埔溫泉區進行環境美化，並由五度入圍葛萊美獎的設計師蕭青陽規畫「白鹿傳奇」地標，也在今天啟用。蕭青陽說，他曾多次造訪東埔，布農族傳說中，被箭射中的水鹿，行經東埔泡了溫泉，箭傷逐漸康復，他以此為靈感，在鹿中箭的地方設計愛心，代表東埔溫泉「療癒」功效。
南投縣長林明溱說，東埔溫泉已完水管地下化、道路改善等，和社到東埔增設路燈，整體工程完工後，東埔煥然一新，台灣好行「東埔線」已開通，遊客往返東埔更便利，東埔舊名沙里仙，位在玉山山腳，也是八通關古道的起點，PH7.7的弱鹼性碳酸泉水質清澈，水溫在45℃不必加水降溫就能享受，冬天泡湯還有機會玉山山頭皚皚白雪，是一大享受。
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