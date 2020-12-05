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詩人林彧以文字感動讀者 獲玉山文學貢獻獎

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山文學貢獻獎得主林彧創作不輟，向來賓解說他的創作歷程。圖／南投縣文化局提供
玉山文學貢獻獎得主林彧創作不輟，向來賓解說他的創作歷程。圖／南投縣文化局提供

2020玉山文學獎文學貢獻獎頒給詩人林彧，他說：「堅持，是文學創作之路最重要心態，多年創作過程一直秉持坦白話、坦白講、坦白寫，有話直說的原則，方法架構也很簡單，就是主詞加動詞再加上受詞而已，用心感受，用文字感動讀者就是創作的宗旨」。

南投縣文化局今天在南投縣文學資料館頒發文學貢獻獎給林彧，並舉行「赤松．赤子．赤心，林彧文學展」，作家向陽、林柏維、林芬櫻、吳晟、陳憲仁、文訊雜誌社長封德屏都到場觀禮。畫家張滎芝也以林彧詩作為題創作一幅畫贈予林彧留念，場面溫馨。

文化局長林榮森說，林彧本名林鈺錫是鹿谷鄉人，也是文壇大家向陽的弟弟，弟弟林柏維也是知名作家。向陽2002年獲文學貢獻獎，林彧在2020年獲文學貢獻獎，傳為文壇佳話。

林彧屬於浪漫派詩人，這次展出創作手稿、日曆詩、詩與攝影、著作、創作用物、照片、獎座，讓社會大眾更了解文學大師生活概況。

林彧畢業於世界新專（世新大學）編採科。曾任聯合報校對、竹山駐在記者；中國時報文化中心副主任，時報周刊副社長兼執行副總編輯，2007年返鄉賣茶。

他以文學家的文采、編輯人的嚴謹，為時報周刊和新新聞融入新而精緻的刊物格調，影響台灣雜誌的編輯路向既深且遠。著作有詩集《夢要去旅行》、《單身日記》、《鹿之谷》、《戀愛遊戲規則》、《嬰兒翻》、《一棵樹》；散文集《快筆速寫》、《愛草》等。

詩人余光中曾稱林彧是「受薪階級青年知識分子的代言人」，讚譽他的詩「已經成為八十年代新感性的醒目站牌」；2007年林彧返鄉經營「三顯茶莊」，在網路上重拾詩筆，並全心在「臉書」耕耘創作園地，將返回故鄉所見所思為其底蘊，深化現代山水詩的內涵。

2017年推出詩集《嬰兒翻》、2019年詩集《一棵樹》都入圍「台灣文學金典獎」。詩評家蕭蕭評論林彧是「蓄積三十年」的才情和他的新聞經歷深刻所致，肯定林彧復出，也印證林彧詩藝的成熟。

南投縣玉山文學貢獻獎今天下午頒給知名詩人林彧，文壇好友共同見證。圖／南投縣文化局提供
南投縣玉山文學貢獻獎今天下午頒給知名詩人林彧，文壇好友共同見證。圖／南投縣文化局提供

詩人 文化局 嬰兒

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