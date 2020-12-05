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生人迴避！彰化市明晚有「送肉粽」科儀 兩周內第2場

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片

彰化市臉書社群「彰化人大小事」粉絲團引用彰化市民代表屈炳秋提供的訊息，指明天（6日）晚間11時，在彰化市彰馬路東芳國小附近，將有一場俗稱「送肉粽」送煞法會，然後以車輛沿彰馬路往彰鹿路送到鹿港海邊，屈炳秋呼籲沿途民眾迴避，以防沖煞；這是彰化市兩周內的第二場「送肉粽」科儀。

據了解，這名亡者是60多歲男性，因生活不如意，在上月26日被發現在家自縊尋短，警方報請檢察官相驗，因無他殺之嫌，家屬也無異議，家屬為了安撫死者亡靈，安定鄰近住家人心，請來禮儀社辦理這場送肉粽儀式。

市民代表屈炳秋說，明（6日）晚11時送肉粽的路線，是出住家時。會先燃放鞭炮，然後由車輛將自縊的支撐物，沿彰馬路往彰鹿路送到鹿港海邊化掉。

屈炳秋提醒，在燃放鞭炮時，左鄰右舍不要好奇，建議緊閉門窗，不要張望，雖然此一送肉粽儀式精簡，使用車輛載送，行進速度甚快，沿線民眾毋須驚慌，但民眾非必要勿在外逗留。

彰化市大埔地區上月24日晚間也有一場送肉粽儀式，死者是久病厭世。連同預定明晚在東芳里舉辦的這場送肉粽儀式，是彰七市兩周來的第二場。　

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流， 主要盛行在彰化沿海地區，近年來，逐漸風行，疑有殯葬業者鼓吹，除往內陸外，連南投山區、新竹都有喪家辦「送肉粽」。

一般而言，送肉粽的路線都已公告周知，有忌諱的民眾都會迴避，住家則緊閉門窗。鹿港辦送肉粽比較嚴謹，非鹿港地區或者內陸的儀式則相對簡化，一般都在作法後，將上吊的支撐物用車輛載往海邊或河邊，焚化後流往海或河裡。

對於送肉粽儀式，據民俗專家表示，民間信仰常有禁忌，例如要避開「送肉粽」，深怕沾惹上厄運或亡靈，以往甚至還有老一輩說，若不小心碰上送肉粽，只好靜靜跟著法師走，以免把厄運帶回家，等做完科儀再回家。

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。本報資料照片
明天（6日）晚間11時，在彰化市彰馬路東芳國小附近，將有一場送煞法會，然後以車輛沿彰馬路往彰鹿路送到鹿港海邊。記者劉明岩／翻攝
明天（6日）晚間11時，在彰化市彰馬路東芳國小附近，將有一場送煞法會，然後以車輛沿彰馬路往彰鹿路送到鹿港海邊。記者劉明岩／翻攝

送肉粽 鹿港 法師

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