偏鄉美術教育孵育工程今台中啓動！盼嘉惠更多偏鄉學童

「美愛夏卡爾」偏鄉美術教育孵育工程今天在台中啓動，發起人呂淇芸說，第一所試辦學校為台中新社區大南國小，已執行三個學期，邀請到前駐法大使呂慶龍博士擔任此工程的榮譽顧問，盼拋磚引玉，讓更多社團、企業界開辦免費的美術教育，嘉惠更多學童。

洛德藝術畫廊副總經理呂淇芸說，2018年她因扶輪社庶務繁忙錯過母親生前最後的陪伴，心中有很大的遺憾與感傷，因懷念母親而回到家鄉母校大南國小，發現校內沒有專任美術老師，於是開辦完全免費的美術課程。

她指出，從經費的提撥、企劃、執行，由洛德畫廊擔負，並邀請台中教育大學美術系研究所研究生教授，引導孩子透過繪畫發揮創意，至今第三學期成效顯著，我們投下美育因子，期待能激起學童心中「美」的漣漪，也盼將此「偏鄉美術教育」善行，榮耀她的母親。

呂淇芸今天邀請到前駐法大使呂慶龍博士擔任「美愛夏卡爾孵育工程」的榮譽顧問，期待能借鏡法國政府及民間企業共同合作經驗，讓台灣偏鄉孩童於藝術教育有更好的啟發。