彰化新港十八庄送大爐 獲縣長授證無形文化資產

彰化縣伸港鄉福安宮今天熱熱鬧鬧地舉辦一年一度的「彰化新港十八庄送大爐活動」，而這項活動今年更榮獲登錄為彰化縣第7個民俗類無形文化資產，並指定「伸港福安宮管理委員會」為保存團體，縣長王惠美在送大爐儀式中，為伸港福安宮辦理授證，感謝為彰化在地歷史及文化永續傳承的貢獻。

彰化縣文化局表示，「彰化新港十八庄送大爐」為伸港地區串聯十八庄，藉由媽祖信仰串聯彼此，由十八庄輪值祭祀聖大爐，透過送大爐來做為彼此牽連的重要信仰儀式，每年歲末不同村落信徒積極參與，除展現高度文化認同感及世代相承的精神價值觀，在今年通過的審議，在5月12日公告登錄為彰化縣民俗類無形文化資產，並認定「伸港福安宮管理委員會」為保存團體。

聖大爐輪值的方式，以現今15村里為單位，每15年一輪，約農曆8月向媽祖擲筊，聖筊數最多者為3年後的輪值爐主村，而村里長也就成了聖大爐的爐主代表，稱為「得大爐」或「中大爐」；送大爐的日子在每年冬至前，由福安宮主委及該年爐主村擲筊決定，值年爐主於3個月前開始準備豬公、羊公、安排陣頭人員、製作答謝聖大爐的金牌等，以感謝媽祖整年度的庇祐。

「彰化新港十八庄送大爐活動」今年的爐主村什股村將聖大爐送回福安宮，沿途有隨香信眾集結隊伍前往福安宮，福安宮也有各村鄰準備的飯擔、三牲，還舉辦一連串陣頭、賽豬羊、收兵祭典等儀式，參與鄉親十分熱烈。王惠美在伸港福安宮授證時，立法委員陳秀寳等各級民代、伸港鄉代理鄉長黃文騰、伸港福安宮主委王萬賢、各宮廟代表等人共同見證。