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冠軍米故鄉推新品 明天竹塘鄉農會限量免費品評

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉農會今天舉辦「就愛竹塘米彩衫」比賽，學生發揮創意彩繪白Ｔ。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會今天舉辦「就愛竹塘米彩衫」比賽，學生發揮創意彩繪白Ｔ。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘鄉農會致力開發新產品，今天舉辦「就愛竹塘米彩衫」比賽，為明天（6日）竹塘米系列新品品評活動暖身，小朋友看著竹塘鄉農會吉祥物「米寶寶」，融入個人想像力彩繪白T恤，呈現年輕世代對竹塘米的概念。

28名參賽學生全在倉庫區臨時帳蓬下作畫，經過孩子的想像和揮動彩筆，從既有元素延伸，白T上面的米寶寶化作超人、卡通玩偶，五顏六色，不再侷限於「白泡泡」的傳統形象，畫完後帶走彩筆，明天上午10點頒獎。

明天竹塘鄉農會舉辦農特產品展售活動和竹塘米系列新品品評活動，鄉農會準備1500份試吃品，內裝義式比斯考堤、花生達克瓦茲、黑芝麻與蔬菜的米穀棒，現場試飲飄香烘焙茶，完成填寫問卷可獲30元商品券，在竹塘郷農會「歐米雅給」館買米可折價30元。農特產品展售有溯源高麗菜等產銷班和青農的農作物，新鮮可口又價格公道。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，鄉農會委託在地的陳瑞香餅行、竹塘女兒開設的「迪樂熊」等食品廠商，使用竹塘米為主要食材研發新產品，成功研發10多種點心，只有4種晉級試吃，鄉農會將參考試吃民調結果，選出人氣最優者作為新產品。

義式比斯考堤使用57.7%竹塘飄香米（台中194號），花生達克瓦絲使用96%竹塘米（台梗九號），黑芝麻與蔬菜的米穀棒都使用60%竹塘米穀粉，飄香烘焙茶光聽命名就知道是竹塘飄香米烘製而成。

竹塘鄉稻作耕種面積1600至1800公頃，最高年產量1944噸濕穀，對外比賽向來名列前茅，鄉農會總幹事詹光信認為台灣米食人口減少，應開發多元產品找回吃米的人，先前開發五種口味竹塘米冰棒、飄香乳酪與飄香糙纖餐包，今年新冠肺炎疫情期間民眾減少外食，飄香糙纖餐包大賣。詹光信期待再推新產品能增加米食人口，為農民、農會、消費者創造食安三贏。

彰化縣竹塘鄉農會明天提供1500份品評包，請民眾為竹塘米製成的新品打分數。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣竹塘鄉農會明天提供1500份品評包，請民眾為竹塘米製成的新品打分數。記者簡慧珍／攝影　

農會 食人 新冠肺炎

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