冠軍米故鄉推新品 明天竹塘鄉農會限量免費品評

彰化縣竹塘鄉農會致力開發新產品，今天舉辦「就愛竹塘米彩衫」比賽，為明天（6日）竹塘米系列新品品評活動暖身，小朋友看著竹塘鄉農會吉祥物「米寶寶」，融入個人想像力彩繪白T恤，呈現年輕世代對竹塘米的概念。

28名參賽學生全在倉庫區臨時帳蓬下作畫，經過孩子的想像和揮動彩筆，從既有元素延伸，白T上面的米寶寶化作超人、卡通玩偶，五顏六色，不再侷限於「白泡泡」的傳統形象，畫完後帶走彩筆，明天上午10點頒獎。

明天竹塘鄉農會舉辦農特產品展售活動和竹塘米系列新品品評活動，鄉農會準備1500份試吃品，內裝義式比斯考堤、花生達克瓦茲、黑芝麻與蔬菜的米穀棒，現場試飲飄香烘焙茶，完成填寫問卷可獲30元商品券，在竹塘郷農會「歐米雅給」館買米可折價30元。農特產品展售有溯源高麗菜等產銷班和青農的農作物，新鮮可口又價格公道。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，鄉農會委託在地的陳瑞香餅行、竹塘女兒開設的「迪樂熊」等食品廠商，使用竹塘米為主要食材研發新產品，成功研發10多種點心，只有4種晉級試吃，鄉農會將參考試吃民調結果，選出人氣最優者作為新產品。

義式比斯考堤使用57.7%竹塘飄香米（台中194號），花生達克瓦絲使用96%竹塘米（台梗九號），黑芝麻與蔬菜的米穀棒都使用60%竹塘米穀粉，飄香烘焙茶光聽命名就知道是竹塘飄香米烘製而成。