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日式烤肉店創業人將心比心 招待彰化家扶兒吃海陸燒烤

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心兒童今天到烤狀猿員林店吃烤肉。圖／家扶提供
彰化家扶中心兒童今天到烤狀猿員林店吃烤肉。圖／家扶提供

天氣冷，烤肉滋滋作響不禁胃口大開，彰化家扶中心20名受扶助兒少今天到烤狀猿員林店享用大餐，連續四年招待家扶兒的餐廳業者，期待善的循環在家扶兒心底發芽，將來有能力也回饋社會。

烤狀猿員林店是彰化家扶員林兒童館的芳鄰，獲得今天吃烤肉機會的家扶兒，紛紛從大村、員林、埔心、永靖、田尾、花壇等鄉鎮市，歡天喜地抵達兒童館集合，步行到燒肉店享受熱乎乎烤肉的滋味。

家住埔鹽鄉的「阿龍」「阿璇」，因父親是農業臨時工，母親罹患紅斑性狼瘡免疫系統疾病，只能做家庭代工，「阿龍」「阿璇」家境拮据，從未到過日式燒肉餐廳用餐，今天覺得一切都很新鮮，看到各式各樣肉品、海鮮一盤一盤地送過來，他們驚喜的說：「從來沒吃過這麼多肉和海鮮，還有飲料吧及冰淇淋免費吃，好像作夢。」

烤狀猿餐飲集團同樣受新冠肺炎疫情影響，營收減少，創辦人彭道銳和財務長陳惠芬認為公益活動不僅不能少，還要加碼照顧弱勢家庭。烤狀猿餐飲集團協理陳明興表示，品牌創辦人彭道銳家庭環境關係，從小就養成獨立、艱苦、耐勞的習慣，事業有成之後，對弱勢孩童的關懷與照顧不遺餘力，發起歲末送暖

家扶兒送上感謝卡，謝謝「彭叔叔、陳阿姨」招待吃烤肉。彰化家扶主任王震光表示，家扶兒一面吃，一面學習日式燒烤常識，一舉兩得，家扶感謝社會善心企業與人士幫助，在景氣寒冬中溫暖了弱勢家庭。

烤肉 海鮮 弱勢家庭

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