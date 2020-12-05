退休校長陳佳聲書畫收藏展　彰化詩書畫團體坐滿會場

彰化縣立二林高中退休校長陳佳聲醉心收藏名家字畫，整理出180件，本月在二林鎮立圖書館的一樓和地下室展覽，今天開幕茶會會場坐無虛席，地方重要藝文團體的理事長、會長到齊，顯示二林藝文風氣鼎盛。

「陳校長不僅栽培女兒有成，一家五口熱愛藝文，2014年舉辦全家福書法展，以身作則推廣藝文。」現任彰化縣公益頻道基金會董事、退休校長謝東閔盛讚陳佳聲，在校長任內認真辦學，退休後致力提倡藝文，跨區以文會友，熱愛藝文的精神令人感佩。

2020陳佳聲校長名家書畫收藏展，在二林鎮立圖書館門廊舉辦開幕式，會場堪稱群賢畢至、少老咸集，總統府資政吳晟、二林高中退休校長陳清發、彰化縣書法學會等理事長和會長到場祝賀與致詞。

文化局副局長吳文昇說，陳佳聲讀大學時得到名家李滌生、孔德成指導臨摹碑帖，畢業後又拜在陳泄澤、陳其銓、李普同門下學書法，曾任彰化縣書法學會理事長，成立儒林書會，推動書畫國學的熱忱值得學習，相信他慷慨展出40年精選收藏品，可以帶動發展地方藝文風氣。