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破瓷碗燒出來還是碗 彰化縣破碎瓷器另收集碾碎再利用

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
瓷器是家庭大宗生活用具，破碎後可以再利用，別再當一般垃圾處理。記者簡慧珍／攝影
瓷器是家庭大宗生活用具，破碎後可以再利用，別再當一般垃圾處理。記者簡慧珍／攝影

瓷碗進焚化爐焚燒會變成什麼樣子？沒錯，還是一個瓷碗。彰化縣溪州焚化爐每天都有類似無法完全燒燬的廢棄物，徒增終極廢棄物數量，環保局本月起要求各鄉鎮市清潔隊個別收集破碎瓷器，載運到土石場，由環保局補助經費碾碎，連同土石再作利用。

彰化縣環保局為保持溪州焚化爐操作效能，今年8月公布實施作業指引，9月起加強進廠破袋檢查，檢出不符資源回收標準的清潔車，原車退回廢棄物並記點扣卡，鄉鎮市清潔隊紛紛要求民眾和學校落實資源回收，但發現瓷器類取材天然原料製成，不能折疊，較笨重又體積大，屬於令人頭痛的廢棄物。

溪州焚化廠燃燒溫度攝氏850度到1000度，絕大部分廢棄物被燒成灰，只有瓷器類廢棄物燒了半天，原封不動出爐。因為瓷器燒製溫度攝氏1200度到1400度，焚化爐溫度對破碎瓷器「小兒科」，焚化廠雖沒正式秤重統計每年花費多少經費「做白工」，可是天天都有廢棄瓷器馬桶、洗手盆、杯盤碗瓢進場，原狀出爐，占用空間又浪費能源。

環保局長江培根表示，瓷器都是良好瓷土燒製而成，餐具瓷器安全無毒，環保局請鄉鎮市清潔隊加強宣導，請民眾個別收集破碎瓷器，不要全部丟進一般垃圾，交給清潔隊轉運到土石場，環保局出資委託碾碎，混合一般土石再利用，節省焚化廠再處理經費和堆置終極廢棄物的空間。

廢棄物 焚化爐

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