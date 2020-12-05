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大甲幼獅工業區自設候車亭已老舊 民怨台中竟不如苗栗

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大甲區銅安里幼獅工業區公車站的候車亭，為地方人士自行搭設，已老舊不堪使用，台中市議員施志昌昨邀集相關單位到場會勘，希望能於此處設置候車亭。圖／施志昌提供
台中市大甲區銅安里幼獅工業區公車站的候車亭，為地方人士自行搭設，已老舊不堪使用，台中市議員施志昌昨邀集相關單位到場會勘，希望能於此處設置候車亭。圖／施志昌提供

台中市大甲區銅安里幼獅工業區公車站搭車民眾多，但候車亭長久以來為地方人士自行搭設，已老舊不堪使用，台中市議員施志昌昨邀集相關單位到場會勘，希望能於此處設置候車亭。台中市公共運輸及捷運工程處承諾明年初會拆除舊有候車亭，設置新的候車亭。

施志昌表示，大台中已縣市合併升格直轄市10年，但原縣與原市仍有城鄉落差，如公車亭的設置依規「應設於人行道或路肩外側邊緣處，並不得設於彎道路段。」但海線道路旁很少有人行道，且道路寬度常沒有空間設置候車亭，因此甲安埔公車亭的數量僅佔4%，要求交通局改善。

施志昌說，大甲銅安里幼獅工業區往南的公車站，長久以來無法設置候車亭，因此里長與地方鄉親就自行搭設候車亭，現已老舊不堪，希望公捷處能夠於此搭設。此外，今年上半年於大甲高中旁爭取設置候車亭也一再延宕，要求盡快設置。

大甲銅安里長林玉生表示，過去因縣府一直無法於此設置公車候車亭，為了上下班與就學的民眾，15年前他就自行設置候車亭，中間還經歷颱風被吹走又重新設置的窘境。林玉生也跟市府陳情近10年，但一直沒有下文，他指出，「相隔100公尺外，即有苗栗縣府設置的候車亭，苗栗可以，但台中市身為直轄市卻不行？」

公捷處表示，由於此處要設置候車亭，因為工法與道路寬度問題，必須取得道路旁私有地的同意。如今將改變工法，無需取得私人用地即可設置，規劃明年初設置公車候車亭，經費約30萬；大甲高中旁候車亭也會在年底前儘速設置。

台中市大甲區銅安里幼獅工業區公車站的候車亭，為地方人士自行搭設，已老舊不堪使用，台中市議員施志昌昨邀集相關單位到場會勘，希望能於此處設置候車亭。圖／施志昌提供
台中市大甲區銅安里幼獅工業區公車站的候車亭，為地方人士自行搭設，已老舊不堪使用，台中市議員施志昌昨邀集相關單位到場會勘，希望能於此處設置候車亭。圖／施志昌提供

公車 台中市 人行道

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