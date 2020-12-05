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彰化7千人親子嘉年華 王惠美：增設幼托減輕育兒負擔

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣「109年度幼兒園親子運動嘉年華」今天上午在縣立體育場熱鬧登場，共有7000多名幼兒、老師與家長參與，親子同樂，洋溢歡愉氣氛。記者劉明岩／攝影
彰化縣「109年度幼兒園親子運動嘉年華」今天上午在縣立體育場熱鬧登場，共有7000多名幼兒、老師與家長參與，親子同樂，洋溢歡愉氣氛。記者劉明岩／攝影

揮別陰霾，太陽露臉，彰化縣「109年度幼兒園親子運動嘉年華」今天上午在縣立體育場熱鬧登場，共有7000多名幼兒、老師與家長參與，親子同樂，洋溢歡愉氣氛。出席的縣長王惠美說，為了減輕父母育兒負擔，彰化縣去年增設8家非營利幼兒園，今年再增加到5家，未來還要普設托嬰中心，讓年輕人安心打拚 。

出席的縣長王惠美說，現今少子化嚴重，每個孩子都是爸媽及國家的寶，為了減輕父母育兒負擔，縣府近二年來增設非營利幼兒園，去年增設8家，今年再斥資1億6千多萬元，在國聖國小、僑愛國小、育英國小、伸仁國小、湖南國小等5校開辦非營利幼兒園，除了湖南國小是利用現有空間改建之外，其它4家都是嶄新的教室，可提供給498位幼兒就學，非營利幼兒園月費3500元，有助於減輕家長們負擔。

王惠美說，未來還將普設托嬰中心，以及致力推動老人福利，照顧好幼兒和長輩，才能讓年輕人安心打拚，感謝縣議會支持縣府設青年創業金1千萬元，創業最高可獲補助30萬元，縣府在伸港鄉有規畫新建青年住宅，縣府也積極招商，希望留給年輕人在地就業一起打拚的機會。

彰化縣府每年舉辦親子運動嘉年華活動，做為促進親子互動的平台，為了讓大家都能夠充分參與，從去年開始取消名額限制，開放大家自由參加親子遊戲闖關活動，以提供親子同樂的機會，因此今年的場面特別盛大，活動共有4個遊戲闖關區，包括身體魔法區、歡樂聖誕親子區、發現探索區及愛上大自然區，縣警局婦幼隊提供小波麗騎乘體驗，縣消防局及社會處也設立多元有趣的遊戲攤位。

彰化縣幼稚教育事業學會理事長黃永欽、彰化縣幼兒園協會理事長余秀綢、彰化縣中華幼兒教保職涯發展協會理事長陳麗秋、彰化縣教保服務人員職業工會理事長謝京含等人也都與會。

彰化縣「109年度幼兒園親子運動嘉年華」今天上午在縣立體育場熱鬧登場，共有7000多名幼兒、老師與家長參與，親子同樂，洋溢歡愉氣氛。記者劉明岩／攝影
彰化縣「109年度幼兒園親子運動嘉年華」今天上午在縣立體育場熱鬧登場，共有7000多名幼兒、老師與家長參與，親子同樂，洋溢歡愉氣氛。記者劉明岩／攝影

親子 幼兒園

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