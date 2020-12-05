玉山國家公園超過10萬公頃 就靠91名高山志工維護

玉山國家公園面積達10萬餘公頃，又是熱門登山路線，高山環境設施的維護，全靠91名高山保育志工。他們不僅要體力過人長期在高山深谷中巡視，還要身懷水電、清潔、木工、救生等多項技能維護設施和山友安全，堪稱是玉山的守護者。

玉山國家公園管理處表示，玉管處保育志工2001年成立，目前人數91人，成員具豐富山岳經驗，服務地點多在高海拔山區，協助執行自然保育、設施維護、登山安全等重要任務，由於高山資源取得不易，上山執勤的食、衣、住，全靠志工自己揹負。

志工們身懷絕技，各具有水電、鐵匠、木工、資訊等專長，分工合作完成硬體修繕維護，還有巡查路線上的山屋、步道、牌示設施等，除硬體修復工作，對於環境修復則是透過監測指標保育動植物、移除垃圾廢棄物、宣導禁餵野生動物與登山倫理保護美麗山林。

保育志工齊泰榮等人在巡山護管、山屋設施維修、山難搜救以及生態廁所監測與維護等等，也是台灣高山生態廁所建置重要推手。玉山主峰線白木林、孟祿亭及各山屋周邊設有生態廁所，並由管理站及保育志工協助整理，每次清理都需要志工處理、搬運、減少排遺對山域影響，巡查一條步道短則3、5公里，長則一趟7、8天，翻山越嶺從南投走到花蓮。

保育志工檢查維護指示路標、設置防迷途反光牌示、協助攜帶型加壓艙(PAC)設置查測、協助山域意外事故搜救、完成7座避難山屋光電系統修復作業等等，近期疫情期間亦配合協助塔塔加遊憩區人流疏導等機動勤務等等，提供山友更安全的登山環境，保育志工傑出表現也獲衛生福利部全國績優團體肯定。