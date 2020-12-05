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埔里秋季花卉展遇上12年一次清醮 更有看頭

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
埔里是國內花卉重要產地，切花、盆花、國蘭產值上億元。圖／農糧署提供
埔里是國內花卉重要產地，切花、盆花、國蘭產值上億元。圖／農糧署提供

「2020埔里花卉秋季展」今天在埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心展出至20日，活動期間適逢埔里12年一次的祈安護國清醮，特以宗教文化為主題，採用埔里在地花卉打造特色花醮，更讓農產與宗教慶典結合，帶給遊客不一樣的感受。

農糧署表示，埔里鎮在切花、盆花、國蘭等市場產值超過億元，今年的花醮結合埔里在地特色花卉，與祈安護國清醮活動結合，分為門神區、布袋戲區、舞龍舞獅區、護法牌區、醮壇區及祭典樂器區等六大區域，使用埔里在地生產的花卉搭配宗教祭典常看到的法器，看桌供品皆用花卉呈現，展現出不一樣的花卉之美，讓參觀遊客耳目一新，值得民眾一同前來飽覽國產花卉的極緻饗宴。

本次活動除了花展展區外，每逢周六、日皆有小農及文創市集，12月5、6日由廣受蔬食朋友喜愛的無肉市集打頭陣，12月12、13日則是許多民眾喜愛的療癒多肉植物市集、12月19、20日是由四鄉鎮聯盟組成的農特產伴手禮市集。另每週六、日除有二場花卉多肉DIY體驗外，更有布袋戲、泡泡秀、社區、在地團體表演等，讓愛花民眾賞花還能逛市集，活動精彩可期，千萬不能錯過。

埔里秋季花卉展與布袋戲結合，讓遊客覺得很新奇。圖／農糧署提供
埔里秋季花卉展與布袋戲結合，讓遊客覺得很新奇。圖／農糧署提供
埔里秋季花卉展今天登場，並搭配12年一次祈安護國清醮，讓花卉與宗教慶典結合。圖／農糧署提供
埔里秋季花卉展今天登場，並搭配12年一次祈安護國清醮，讓花卉與宗教慶典結合。圖／農糧署提供

埔里 布袋戲

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