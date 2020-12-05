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「工程界奧斯卡」得獎的是… 鹿江國中小二期校舍工程
彰化縣鹿港鎮鹿江國中小第二期校舍新建工程」，榮獲最新出爐有「工程界奧斯卡」之稱的「公共工程金質獎」，是彰化縣政府史上首座金質獎。
由行政院公共工程委員會舉辦的第20屆「公共工程金質獎」得獎名單最近出爐，由彰化縣政府工務處代辦、林義傑建築師事務所設計監造及喜業營造有限公司施工的「鹿江國中小第二期校舍新建工程」，榮獲建築類工程級數（3）參賽作品中唯一「優等」。
縣府工務處指出，本次獲獎的「鹿江國中小第二期校舍新建工程」，擁有融合鹿港傳統九曲巷在地意象的校舍及落雨松大道的設計，建築物造型採用斜屋頂，外牆立面採大量清水磚工法，在動線配置上與一期及三期校舍銜接，打造出鹿港小鎮九曲巷及斜屋頂的趣味性。
施工過程克服了地下水位偏高且地下室開挖施作適逢汛期、部分基礎位置與既有滯洪池重疊等工程阻礙，能榮獲優等實屬不易。
縣長王惠美表示，「鹿江國中小第二期校舍新建工程」此次獲得公共工程金質獎的肯定，對縣府團隊來說是莫大的鼓舞與肯定，未來仍會持續努力追求高水準的工程品質。
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