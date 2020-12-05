登山求生技巧 學會衛星定位、離線軌跡安全有保障

消防署統計台灣山域事故，迷路及失蹤最普遍，占山域事故將近49%，而迷路失蹤也往往耗費大量搜救能量。除了衛星電話、無線電和PLB個人遇險定位器，智慧手機登山APP功能強大，就算沒訊號也可靠GPS定位、設定登山路徑避免迷路，新進山友學會以手機規畫登山路徑和定位，有這項基本技巧，就能大幅降低風險。

迷路和失蹤是山域事故主因，對專業嚮導來說，這些事故很多可以避免，但山友缺乏基本觀念，貿然上山或越級挑戰導致憾事發生。登山嚮導陳來興說，智慧型手機和電子地圖就是很好的登山工具，尤其是「maps.me」、「登山客」、「綠野遊蹤」等登山APP，可下載登山離線軌跡，就算沒有訊號，靠著衛星定位就能循著軌跡行走避免迷路。南投縣消防局表示，迷路時撥119報案，靠著簡訊可回傳座標定位，蘋果手機也可開啟指南針功能，顯示精確經緯度，大幅提升搜救機會。

中華民國搜救協會搜救組長江宇川說，登山活動應循序漸進。台灣山岳依照海拔高度，高度1500公尺以下，離市區近可單日往返稱為「郊山」，適合親子入門；海拔1500公尺到3000公尺為「中級山」，林相較複雜，路徑較不明確；3000公尺以上則是高山，氣候地形變化大，會有高山反應，又依路徑長短、地形難度，分為A、B、C、C＋四級。

去年山林開放，國家公園廢止高山路線分級，但習慣上A級路線，為大眾路徑不需登山經驗證明；B級為中級縱走路線，需4到5天或有危險地形；C級為5日以上高級縱走路線，C+除長程還有垂降及攀岩地形，B級以上大多需要申請入山、入園證。