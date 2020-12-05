聽新聞
test
0:00 / 0:00
點亮人行道 台中捷運九德站、九張犁站周邊增12盞路燈
台中市持續檢視捷運沿線各站周遭環境，發現烏日九德站、九張犁站周邊建國路沿線無住家區域，人行道昏暗，建設局加強行道樹修剪，避免遮蔽路燈，另將增設12盞人行道照明設施，提供民眾更安全的夜間通行環境。
台南長榮大學偏僻路段引發學生意外，台中捷運綠線通車後，市府格外注意沿線安全、減少交通意外。建設局長陳大田表示，日前邀集地政局、交通局、台中捷運公司、台北市政府捷運工程局第二區工程處、烏日區公所、九德里辦公處等單位現場會勘，發現九德站至九張犁站（建國路從環中路一段至大忠南街路段）沿線，行道樹密集且無住家區域，因行道樹生長茂盛而遮蔽路燈照明，導致人行道昏暗。
陳大田表示，建設局除了將加強行道樹修剪，也預計投入約12萬元經費，增設12盞人行道照明設施，提供該段道路夜間充足照明，也期盼減少交通事故發生。
此外，九張犁站往大慶車站也有行道樹遮蔽路燈照明情形，建設局將一併改善，預計12月底前完成相關改善作業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言