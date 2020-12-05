影／台灣最奇廟！全台唯一國際競圖土地公廟今動工
台中市西屯區大河里福德祠因水湳經貿園區開發易地新建，經歷三任市長、十多年規畫、3階段國際競圖，獲選的「Under a Roof」屋頂垂降與大地融合，挑戰世界級工法，勘比國家歌劇院內凹涵洞的3D曲牆結構，後由興建國家歌劇院的麗明營造承攬，今天動工，信徒以辦喜事的心情慶祝，期待早日落成。
台中市長盧秀燕致詞時說，台中人真偉大，是在地與國際能並存的城市，感謝建築師戴育澤、大方廣人文美學協會理事長林慧芬夫婦發心投入籌建、麗明營造董事長吳春山承接此案，經歷三階段國際競圖，也感謝建築人、廟方、立委張廖萬堅、民代、市民共同參與，才能成就今天全世界獨一無二的偉大建築作品。隔鄰的台中中央公園也是國際競選作品，明天開幕，歡迎大家參觀。
立委張廖萬堅也細數大河里福德祠籌建過程困難重重，他說，一路走來，大家以興建抱著為台中興建國際級建築的理念圓夢。
大河里長陳資源說，他當初答應前市長胡志強要蓋一座不一樣的土地公廟，很開心今天能動工。
大河里福德祠外觀為「ㄇ」字型象徵包容與開放，保留並加大傳統宮廟屋頂，透過屋頂從天到地垂降與大地融合，傳達將神帶到地面的概念，在信徒眼中，猶如聚寶盆般守護地方。
林慧芬說，她在2013年底與大河里福德祠結緣，舉辦的國際競圖，吸引9國、307件作品參賽，由日籍學生芥隆之介與台灣建築師黃志瑞合作的Under a Roof脫穎而出，後由戴育澤建築師事務所團隊接手，並負責建案參數整合與設計發展、美國建築師幾何優化，未來將落實數位設計、數位製造。
林慧芬指出，此案從築規劃設計、請照、施工圖繪製、營造廠徵選，一路走來費時也費力，加上因營建成本狂飆，籌建困難重重，最後由麗明營造得標承攬，不足經費則由麗明營造、廟方、大方廣人文美學協會共同為工程募款，負責此專案的戴育澤在屋頂加入造型如鑽石般的光明燈，限量120盞，已近百家企業及個人登記贊助。
吳春山說，此土地公廟是麗明營造承接最小的建案，也是全台唯一以國際競圖的土地公廟，未來將成為國際級水準的指標建案。
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