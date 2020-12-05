台中近10年汽車增17萬輛 交通局增設車格、並納收費

台中是台灣人口第二大城市，近10年車輛快速增加，其中，汽車增加17萬輛，交通局為解決停車空間不足問題，持續劃設路邊停車格並興建路外停車場，今年統計至11月止，公有停車格共增加2727汽車格及4770格機車格。此外，為改善免費車格久占問題，市府經審慎評估，已將停車需求高、周轉率低的地點逐步納入收費管理，落實使用者付費精神，讓公共資源有效利用。

交通局長葉昭甫表示，交通局重視每名用路人的停車權益，針對停車需求高的路段，持續增設停車格，以改善停車秩序，避免違停，間接讓道路車流運行有效率，讓交通更安全，今年度交通局已在梅川東路、安和路、福科路、福裕路、福強街、福貴路、大進街、旱溪東（西）路、德富路、環中東路、南興北二路、潮春公園周邊、三信公園周邊、漢口停車場周邊及協和公園周邊等路邊增設車格。

交通局也積極尋找閒置國有地，活化合作闢建路外停車場，包括水安公園地下停車場、甲后停車場、后里車站東站停車場、江興停車場及大智機車停車場等，今年統計至11月止，公有停車格共增加2727汽車格及4770格機車格。

葉昭甫指出，此外也興建立體停車場，目前已陸續投入55億元、興建19座立體停車場。其中，西區大益停車場、豐原區育英路立體停車場已完工。

北屯「舊社地下停車場」、大里「東榮立體停車場」、南屯「正心立體停車場」、沙鹿「沙田路立體停車場」等4案已開工動土；施工中有「潭子國民運動中心停車場」、「雙十國中地下停車場」、「豐原轉運中心暨立體停車場」，等於有7場正施工中。

交通局說，潭子區「潭興立體停車場」今年12月開工；中區「興中立體停車場」、大里「益民國小地下停車場」等2案主體工程發包中，其餘尚有5場規劃設計中、2場專案管理發包中，預計立體停車場共可新增4604汽車格與2808機車格，讓用路人停車更方便。

許多路邊停車格仍屬於免費，交通局避免車輛長期占用公共停車資源，已持續觀察各路段路邊、路外停車情形，積極解決不收費車格久占問題，將停車需求高、周轉率低的地點納入收費管理。

今年包括大里區環河路、德芳路、西屯區榮總國安國宅周邊、西屯區工業區周邊、北區一中啇圈、潭子區環中東路、勝利路、豐原區圓環北路、北屯區新平停車場、景賢停車場、東區十甲停車場、南屯區水安公園地下停車場等，截至11月止，合計有4625席汽車格及2129席機車格納入收費，落實使用者付費精神，解決車輛久占問題。