高北加壓站遭倒廢棄物 議員轟：廢棄物是台中海線特色？

繼台中市清水區護岸路國有地遭傾倒廢棄物，清水高北加壓站也驚見被傾倒廢棄物，台中市議員楊典忠接獲民眾陳情後到場勘查，發現現場不僅雜草叢生，還被不肖人士傾倒廢棄物，廢棄物至少超過兩卡車，質疑「難道廢棄物是台中海線的特色嗎？」中市府環保局表示，該棄置點屬觀旅局管理土地，將函文觀旅局儘速清理廢棄物，待查獲實際傾倒行為人，將依廢棄物清理法告發處分，並向行為人求償清除處理費用。

陳先生表示，1個多月前經過清水高北加壓站即看到一堆東西，原以為是園區整修，但近日靠近仔細看才發現是工程廢棄物，趕緊向楊典忠議員通報。

楊典忠表示，清水護岸路位於清水區北側，鄰近大甲溪旁與高美濕地，由於行政區交界地處偏遠，附近居住民眾以聚落型態居多，最近也成為不肖人士傾倒廢棄物的熱區。

楊典忠說，繼今年9月清水區護岸路陸續被傾倒廢棄物，經在議會質詢後，環保局協同警察局查獲涉案人士，但現在卻又發生護岸路附近市府觀光景點高北加壓站被倒廢棄物，簡直是挑明的向公權力挑戰，才敢在太歲頭上傾倒廢棄物，實在誇張！質疑市府管理、維護、巡查的機制都失靈。