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「農青蜜意迺市集」開張 展售30攤特色農漁畜加工品

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
農業科技研究院12月4日至6日一連3天在台中夏綠地公園舉辦「農青蜜意迺市集」，展售30攤特色農漁畜加工加值品。記者余采瀅／攝影
農業科技研究院12月4日至6日一連3天在台中夏綠地公園舉辦「農青蜜意迺市集」，展售30攤特色農漁畜加工加值品。記者余采瀅／攝影

為讓更多人認識青農商品，農業科技研究院12月4日至6日一連3天在台中夏綠地公園舉辦「農青蜜意迺市集」，除了頒獎表揚好農加工品，現場更展售30攤特色農漁畜加工加值品，包括火龍果麵、香草茶、肉桂精油，歡迎民眾支持台灣在地青農。

行政院農委會鼓勵青年持續投入農業，活絡農村社區產業發展，並增進青農的農業經營和行銷能力，至今辦理7場推廣行銷活動展前訓練及1場展售行銷活動，展售現場收益達85萬元。3年來共累積輔導59件特色農漁畜加工加值品，也與青農合作63件小規模試驗、檢驗，提升青農研發、試驗與生產管理調整等能力。

為鼓勵農友發揮創意，持續開發優質農產加工品，農委會委託農科院舉辦第一屆「活絡農村嚴選好農」加工品競賽活動，遴選出具創意的農產加工點子與產品，後續由整合服務中心輔導試打樣、包裝規劃、協助商品開發與行銷宣傳，激勵更多農友加入農產加工行列。

此次競賽有防災食品、休閒零嘴、農村禮品3大主題，邀請食品加工、市場行銷及農業推廣等領域專家學者進行評選，最後由棗到健康、美濃瓜乾、仙草茶包獲得農產加工好點子獎，檸檬魚獲得水產加工好點子獎，三鱻菇、真空冷凍乾燥草莓、桂啡咖啡獲得農產加工好潛力獎，今日在「青蜜意迺市集」舉行頒獎典禮。

農科院更媒合團購主「胖媽日貨團購」、電商「跟農夫買」、「一籃子」、「全家網購網」、「熊媽媽買菜網」等通路平台，協助青農多元行銷，增加農民收益。

青農 農委會

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