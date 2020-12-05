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中彰投車主注意！24萬輛車未繳汽燃費逾期不繳元旦開罰
台中區監理所長魏武盛說，自用汽車及機車燃料使用費每年7月開徵，台中區監理所統計，中彰投三縣市還有24萬多筆自用汽、機車的汽燃費尚未繳納，已經寄出催繳通知書，補繳期限至今年12月31日止，也就是明年元旦起，逾期未繳最高罰3000元，如果再不主動繳納，恐將面臨移送行政執行署強制執行並加收執行費用。
魏武盛說明，車主在收到催繳通知書後，可持單至金融機構、郵局、超商繳納，也可透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」線上轉帳繳納，繳費管道多元、方便又迅速。
另外，不方便回戶籍地收取汽燃費催繳通知書或不確定是否有繳納的車主，除可向就近監理單位查詢外，也可利用「監理服務網」、「監理服務App」線上查詢及繳納，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。
魏武盛提醒車主，仍未繳納汽燃費者，請在期限內補繳完畢，以免逾期受罰，同時也鼓勵車主申辦自動轉帳扣繳汽燃費或電子繳款單，方便又環保，相關申請作業可至監理服務網辦理，或向台中區監理所洽詢辦理事宜。
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