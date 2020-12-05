快訊

空中驚魂！ 旅客占廁所、拔燈管攻擊空姐 長榮回應了

擴大圍堵中共 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中彰投車主注意！24萬輛車未繳汽燃費逾期不繳元旦開罰

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中區監理所統計，還有24萬車主未繳汽燃費，台中區監理所籲請車主趕緊在12月31日期限前繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，還有24萬車主未繳汽燃費，台中區監理所籲請車主趕緊在12月31日期限前繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供

台中區監理所長魏武盛說，自用汽車及機車燃料使用費每年7月開徵，台中區監理所統計，中彰投三縣市還有24萬多筆自用汽、機車的汽燃費尚未繳納，已經寄出催繳通知書，補繳期限至今年12月31日止，也就是明年元旦起，逾期未繳最高罰3000元，如果再不主動繳納，恐將面臨移送行政執行署強制執行並加收執行費用。

魏武盛說明，車主在收到催繳通知書後，可持單至金融機構、郵局超商繳納，也可透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」線上轉帳繳納，繳費管道多元、方便又迅速。

另外，不方便回戶籍地收取汽燃費催繳通知書或不確定是否有繳納的車主，除可向就近監理單位查詢外，也可利用「監理服務網」、「監理服務App」線上查詢及繳納，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

魏武盛提醒車主，仍未繳納汽燃費者，請在期限內補繳完畢，以免逾期受罰，同時也鼓勵車主申辦自動轉帳扣繳汽燃費或電子繳款單，方便又環保，相關申請作業可至監理服務網辦理，或向台中區監理所洽詢辦理事宜。

台中區監理所統計，還有24萬車主未繳汽燃費，台中區監理所籲請車主趕緊在12月31日期限前繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，還有24萬車主未繳汽燃費，台中區監理所籲請車主趕緊在12月31日期限前繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供
民眾可持催繳通知書至監理所臨櫃繳費。圖／台中區監理所提供
民眾可持催繳通知書至監理所臨櫃繳費。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，還有24萬車主未繳汽燃費，台中區監理所籲請車主趕緊在12月31日期限前繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，還有24萬車主未繳汽燃費，台中區監理所籲請車主趕緊在12月31日期限前繳納，以免受罰。圖／台中區監理所提供

車主 超商 郵局

延伸閱讀

奧萬大翻車意外 公路總局：遊覽車11月11日剛檢驗

空品大改善 1~10月見「藍天」 中彰投加把勁減汙

內輪差好可怕！聯結車開進大學輾爆氣球大學生超有感

大型車裝行車視野輔助達99% 高市區監理所訓練駕駛操作

相關新聞

台中綠肺中央公園明天開幕！細數9大必拍網美景點

台中中央公園明天下午3時啟用，有台中綠肺之稱的中央公園占地67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，其中園區內有9大必拍...

中彰投車主注意！24萬輛車未繳汽燃費逾期不繳元旦開罰

台中區監理所長魏武盛說，自用汽車及機車燃料使用費每年7月開徵，台中區監理所統計，中彰投三縣市還有24萬多筆自用汽、機車的...

火災毀掉一福堂 燒出台中市中區哀愁

台中市中區繼光街商圈前天發生火災，檸檬餅創始店一福堂店鋪幾乎全毀。但中區風華不在，人口數不到2萬人，歷任市長雖有意翻轉，...

高北加壓站遭倒廢棄物 議員轟：廢棄物是台中海線特色？

繼台中市清水區護岸路國有地遭傾倒廢棄物，清水高北加壓站也驚見被傾倒廢棄物，台中市議員楊典忠接獲民眾陳情後到場勘查，發現現...

「農青蜜意迺市集」開張 展售30攤特色農漁畜加工品

為讓更多人認識青農商品，農業科技研究院12月4日至6日一連3天在台中夏綠地公園舉辦「農青蜜意迺市集」，除了頒獎表揚好農加...

彰縣抑揚塵 葡萄藤枝鋪河床

入冬颳起東北季風，常造成河床裸露地揚塵，讓沿岸居民叫苦不已；而彰化縣全台葡萄最大產區，修剪後大量葡萄藤枝，常被隨意棄置或...

南投中山公園滑梯像墓園？ 市公所擬拆

南投市中山公園去年配合前瞻計畫「城鎮之心」改善，但工程進度和設計問題引起爭議，改建的溜滑梯外觀遭民眾質疑像墓園，南投市公...

第一桶金／飯店設櫃 珠寶賣出商機

「瑜豐珠寶設計」公司去年10月在台中市長榮桂冠酒店設櫃，沒幾個月即遇上新冠肺炎疫情，所幸在公司本已有相當基礎下，經營穩健...

180坪土地30幾名繼承人 她從角地拼圖花1年整併

台中市中區有不少老屋，但常因繼承者眾多且四散，成為都市更新的最大阻礙。餐飲集團業者林上玉說，她花了1年多，整合中區萬春宮...

肉圓、爌肉飯、貓鼠麵 彰化三寶聞香尋味

彰化小吃遠近馳名，有「彰化三寶」之稱的肉圓、爌肉飯及貓鼠麵，出了彰化火車站，就可聞香尋味。

彰化扇形車庫 鐵道迷朝聖

「嗚嗚嗚……」汽笛聲響、冒著濃濃黑煙，在彰化扇形車庫動態保存的蒸汽老火車頭，駛上轉盤時，冒著陣陣蒸汽的懷舊情懷，吸引鐵道...

結合電商行銷優質產品 彰化縣政府預估帶來5千萬營業額

彰化縣政府為了推廣在地優質產品，積極尋求各種途徑，協助更多在地廠商行銷產品，甚至透過數位轉型，從本月1日起到明年4月30...

熱門新聞

台南週末7活動連續登場！6路段實施交管 在地人喊：準備塞爆

台東太麻里最長最美「燈海隧道 」 遊客驚呼：美爆了！

一福堂老店燒毀議員促中區都更 盧秀燕： 認同但很難

一件襯衫／4位在各處發光金門囡仔 帶你看見不一樣的島嶼光芒

宜蘭壯圍發1000元防疫津貼 全鄉2.4萬人都領得到

台鐵東幹線斷宜花交通大亂 8旬婦不懂轉乘車站乾著急

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。