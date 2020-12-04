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結合電商行銷優質產品 彰化縣政府預估帶來5千萬營業額

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府與電商合作，積極行銷彰化縣優質產品，縣長王惠美預估可5個月內，可以帶來超過5000萬元營業額。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府與電商合作，積極行銷彰化縣優質產品，縣長王惠美預估可5個月內，可以帶來超過5000萬元營業額。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府為了推廣在地優質產品，積極尋求各種途徑，協助更多在地廠商行銷產品，甚至透過數位轉型，從本月1日起到明年4月30日在東森購物ETMall上架，從實體通路轉入虛擬通路，搭配行銷策略與媒體曝光等方式，打開市場，縣長王惠美預估至少可帶來超過5000萬元營業額。

彰化縣政府結合工策會自12月起，在東森購物網ETMall開設「彰化好物購」專區，今天在縣府中庭舉辦宣傳，縣長王惠美說，今年電商逆勢成長，不受疫情影響，商機大爆發，而彰化縣是中小企業原鄉，其中不乏許多業界隱形冠軍，為了推廣在地優質產品，縣府整合成一個品牌共同行銷，目前上架的有約百家，但實際上報名的已有2、3百家。

王惠美指出，「彰化好物購」專區讓消費者看見彰化優質產品，將推出包含食、衣、住、行、育樂等五大主題內容，不僅一次網羅食衣住行育樂等各大產品，還將展開全面性宣傳曝光，讓更多消費者方便買到彰化精品好物。

王惠美說，業者加入專案可享有加碼回饋和抽獎，在後疫情時代，縣府盼透過完整通路，為在地企業創造更多商機，預估至少可帶來超過5000萬元營業額，也請消費者多多購買彰化優質產品。

工策會總幹事張啟楷表示，王縣長為因應疫情衝擊，透過電商銷售來增加彰化廠商的銷售管道，相信能讓彰化的廠商賺大錢。

王惠美 疫情

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