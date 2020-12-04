宏都拉斯大使寶蒂絲妲首訪南投 盼產業更多合作

宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲上任後，今天第一次拜訪南投縣長林明溱、議長何勝豐，盼雙邊在咖啡、茶葉等農業及工商產業投資有更多合作機會，林明溱也邀寶蒂絲妲下次多玩幾天。

宏都拉斯共和國大使寶蒂絲妲（Eny YamilethBautista Guevara）今天與台灣發展研究院董事長陳麟等人，到南投縣議會拜訪林明溱、何勝豐，寶蒂絲妲抵達後先觀看縣政府、縣議會簡介影片，了解南投風土民情，接著互贈禮物，之後參觀議事廳，寶蒂絲妲更受邀站上議長席拍照，為南投與宏都拉斯交流留下難得影像。

寶蒂絲妲致詞時表示，南投擁有豐富農產等資源，在台灣及國際社會占有重要地位，她代表宏都拉斯擔任大使一項重要任務，就是要更緊密連結台灣與宏都拉斯的交流與關係，不管是台灣與宏都拉斯，或是南投縣政府與宏都拉斯，都正往一個非常美好的道路上前進。

寶蒂絲妲說，2020年是近年特別困難的一年，尤其是COVID-19疫情，宏都拉斯也因疫情受影響與損失，但台灣是世界各國中，刻不容緩且率先幫助宏都拉斯的國家，非常感謝台灣有如此力量可幫助各國；另外，明年將有台宏建交80週年等慶祝活動，邀南投一起參與。

有關今天拜訪南投縣政府、縣議會的動機與雙方未來進一步合作規劃，寶蒂絲妲接受中央社記者訪問時表示，南投縣是台灣面積第二大縣，除農業與旅遊產業發展很好，還有科技園區，希望宏都拉斯在農業、觀光、科技等方面，能與南投縣政府進一步配合。

林明溱致詞說，南投好山好水，自然景觀得天獨厚，農產豐富多元，藉國際行銷將南投的觀光、產業推到國際市場一直是他施政目標，這次寶蒂絲妲大使停留時間短暫，希望下次來南投多停留幾天，欣賞日月潭的湖光山色、清境的高山風光、合歡山的暗空公園。

林明溱說，南投除好山好水，建設成果也持續呈現，如信義鄉雙龍七彩吊橋已吸引逾10萬人次入園，開發中的南投市旺來產業園區、埔里鎮福興農場溫泉區、國姓鄉「橋聳雲天」綠雕園區等，深具特色令人期待，縣府每年舉辦的南投茶博會、南投燈會更是精彩，吸引全國遊客到訪。