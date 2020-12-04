南投中寮偏鄉道路老化嚴重 營建署同意整修改善

南投縣中寮鄉竹仔坑一帶是北中寮居民通勤上學的必經道路，更是交通及運輸農作物的主要幹道，惟竹仔坑橋多處損壞且會車不易，亟需改善，地方民代表示，在民眾請託下，不得不請求行政院中部辦公室出面幫忙，由營建署協助改善長期崎嶇不平的路況。

南投縣議員張永輝、廖梓佑、簡賜勝說，竹仔坑橋臨平林溪，3年前因大雨導致地基掏空，幾年來橋墩的土壤滑落，橋頭部分已經崩塌，車輛也無法通行了，民眾時常陳情改善需求，雖曾爭取經費修補，但經數度颱風暴雨不斷沖刷，不知什麼時候會再崩塌，令人十分擔心。

上午現勘時發現竹坑巷橋梁緊鄰139線道路，附近更有玄義宮、明善寺是當地香火鼎盛的兩大廟宇，每逢假日或神明祭典就湧入不少香客，另一頭則是運輸北中寮農產品的農路，附近的永嘉社區有250多戶人家生活在此，另一頭則有運輸農產品的聯絡農路。