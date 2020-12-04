歌劇院遇見巨人 白建宇32首貝多芬、波希米亞人壓軸

台中國家歌劇院「2020 NTT遇見巨人」雙檔鉅獻，12月16日至12月23日邀旅法韓籍鋼琴大師白建宇詮釋貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，致敬樂聖貝多芬的傳奇人生；12月24日 至12月27日耶誕周間，集結國內外頂尖聲樂家與國家交響樂團聯手演出德籍導演安德理亞‧荷穆齊所執導的浦契尼經典歌劇「波希米亞人」。

臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，2020年適逢貝多芬250歲冥誕，特別邀請國際樂壇享譽盛名的韓籍鋼琴家白建宇，12月16日起在歌劇院連演8天8場，完整呈現有鍵盤音樂「新約聖經」之稱的貝多芬32首鋼琴奏鳴曲。

白建宇現年74歲，曾獲布梭尼鋼琴大賽金牌及瑙姆堡國際鋼琴大賽首獎，縱橫國際樂壇至今已超過50年，更獲美國「紐約時報」讚譽：「白建宇的演奏彷彿將世上所有的時間化為詩意的咒語，讓觀眾徜徉在純粹不凡的音色中。」

2005年開始，白建宇偕Decca唱片挑戰貝多芬鋼琴奏鳴曲錄音，並啟動「貝多芬全集計畫」，在諸多城市以連續8天完成全套貝多芬32首鋼琴奏鳴曲獨奏會。歌劇院表示，這檔節目啟售前，因訪談白建宇而與之熟識的知名樂評人焦元溥，在臉書興奮透露已在台中訂好11天住宿，準備創下「零缺席紀錄」。

白建宇這次來台，將首度帶來鑽研15年以上的曲目，他以極富巧思的曲目編排，將32首視為「一部作品」，要以8天時間一氣呵成演奏整套曲目。這8場音樂會不以作品號碼或先後順序排列，而是以曲子的個性、相互呼應的調性及他對樂曲深厚的累積作編排，賦予樂曲嶄新的樣貌

12月24日 至12月27日浪漫耶誕周間，歌劇院推出應景浦契尼歌劇「波希米亞人」作為首選節目。這檔節目由德國導演安德理亞．荷穆齊（Andreas Homoki）以當代視角詮釋，12月24日至27日在大劇院連演4場。

浦契尼的歌劇，旋律豐富優美、對劇情起伏具高度掌握，以及將細膩刻畫女性角色的特質，造就其作品百年後依舊是觀眾心中不敗的經典。

多次飾唱浦契尼筆下人物的女高音林玲慧表示：「浦契尼在義大利的地位，如同永不退流行的周杰倫或江惠。」浦契尼三大歌劇作品中，「波希米亞人」描繪巴黎拉丁區裡貧窮但懷抱崇高理想的藝術家，以其寫實浪漫的愛情故事、豐富的音樂性，自1896年首演後始終演出不輟，受到世人的喜愛。

歌劇院藝術總監邱瑗說，浦契尼歌劇「波希米亞人」是最常在世界舞台演出的歌劇作品，引人入勝之處不僅是富滿節慶氣息的故事背景，這次在台中演出的版本全長110分鐘，樂評人焦元溥在歌劇院一次講座笑說：「這110分鐘好似情感的雲霄飛車，讓人深刻感受Circle of Life（生命的循環）。」搭配劇中耶誕夜的故事背景，特別安排在12月24日至27日耶誕周演出。

12月的歌劇院，在大劇院前廳由駐館藝術家包大山操刀設計的耶誕版「光之曲幕」特展以及「耶誕光影漫遊」導覽等活動，也不容錯過。