首任台灣校長遺愛學子 湖南國小楊炭紀念圖書館今啟用

彰化縣溪湖小學校1945年改名湖南國小，第一位台灣校長楊炭同年12月4日到職，任內4年視學童如己出，深得家長敬重。楊炭的兒子楊明修、楊明聰繼承父志照顧學子，20年前陸續捐款籌建楊炭紀念圖書館，獲縣政府協助爭取經費，合計1478萬元建造完成，今天舉行啟用典禮，氣氛格外溫馨。

縣長王惠美、楊炭的兒子楊明修、楊明聰和侄兒楊景森、溪湖鎮長黃瑞珠、縣府參議曾金來、教育處長陳逸玲、湖南國小校長陳泗正、家長會長莊朝順及各級民意代表、學校代表、地方仕紳，參加楊炭紀念圖書館啟用典禮，圖書館揭牌後，楊明聰油畫展隨即開幕，35幅油畫作品免費欣賞，會場也辦理紀念胸章DIY，與會來賓一起觀賞藝術作品，試做紀念胸章，互動熱絡不覺室內冷風颼颼。

王惠美說， 湖南國小在大正10年建校，命名溪湖尋常小學校，只招收日本兒童，日本二戰戰敗，國民政府接收台灣，1945年指派楊炭擔任校長，就職日為12月4日，到任後對校務盡心盡力，雖然只在這所學校服務4年，卻決定退休後籌設楊炭校長獎學金照顧學童。

今天代表捐贈的楊景森表示，20年前他的五叔楊明聰從台北回溪湖，在他家巧遇當時的湖南國小家長會長夫婦，送來湖南國小80周年校慶紀念刊，刊物印載台灣光復後第一位校長楊炭，正是楊明聰的父親，也就是他已去世的叔公。

楊景森說，五叔楊明聰回家後一夜難眠，翌日打電話給他，談起能有今日成就，都是得到楊炭在湖南國小當校長的庇佑，身為楊校長的後代理應回饋地方，於是和另一位叔叔楊明修，兄弟兩人陸續捐款獎勵優秀學子，叔叔自認年紀大了，後來委託他管理叔公楊炭校長獎學金，叮嚀交代「要懷著感恩的心，取之於社會，用之於社會。」他幾經思量，把這筆錢興建圖書館並社區化，嘉惠更多學子和民眾。

楊明聰和楊明修昆仲先前捐款500萬元，再追加300萬元，累計800萬元，湖南國小校長陳泗正和家長會、地方士紳希望楊炭圖書館規模更齊全，請縣政府協助爭取中央補助400萬元後，今年度設置學校社區共讀站補助款200萬元，加上縣款78萬元，合計總經費為1478萬元設立楊炭紀念圖書館。