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台中潭子頭家厝車站塵土飛揚 居民怨窗戶都不敢開

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市潭子區頭家厝火車站的鐵道橋下，未鋪柏油或綠化處理，都是滿滿黃土，只要輕風一吹就會塵土飛揚，造成附近居民困擾。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區頭家厝火車站的鐵道橋下，未鋪柏油或綠化處理，都是滿滿黃土，只要輕風一吹就會塵土飛揚，造成附近居民困擾。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區頭家厝火車站的鐵道橋下，未鋪柏油或綠化處理，都是滿滿黃土，只要輕風一吹就會塵土飛揚，居民王先生直呼「連窗戶都不敢開，非常困擾」。立委楊瓊瓔偕同台中市議員賴朝國今天上午邀集相關單位至現場會勘，台鐵人員立即承諾一周內會採取先鋪設防塵板，避免風吹造成塵土飛揚。

頭家東里長劉進福表示，自從鐵路高架化後，竟沒有做後續整頓，留下碎石與黃土，每到雨季，橋下就會流著黃色泥水；而東北季風時，就會被強風吹得滿是沙塵，窗戶一開，家中都是灰塵，就連衣服都不敢曬在外面，痛批「只懂建設卻不懂善後，真的非常不負責」。

楊瓊瓔說，該處屬於鐵路用地，鐵路局必須要負起責任，為居民的權益與生活環境著想。台鐵出席人員立即承諾一周內會採取先鋪設防塵板，避免風吹造成塵土飛揚。

立委楊瓊瓔偕同台中市議員賴朝國今天上午邀集相關單位至頭家厝火車站的鐵道橋下會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔偕同台中市議員賴朝國今天上午邀集相關單位至頭家厝火車站的鐵道橋下會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 台鐵 台中市

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