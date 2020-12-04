南投中山公園溜滑梯像墓園 市公所要求改善否將拆除

南投市中山公園去年配合前瞻計畫城鎮之心改善，但工程進度和設計問題引起爭議，改建的溜滑梯外觀遭民眾質疑像墓園，南投市公所相當不滿，認為縣府和廠商對工程和設計始終無法讓民眾滿意，未來完工後移交南投市管理，公所不排除將設計不當的設施全部拆除。

南投縣建設處表示，民眾和市公所對中山公園改建提供不少意見，縣府相當重視也和廠商重新規畫設計，籃球場、槌球場、人行步道等缺失都陸續改善。生態水池和多功能溜滑梯因為涉及汙水截流和變更設計，須一定作業程序和時間。

中山公園主要工程項目，包括改善無障礙設施、親子遊戲場、休閒運動設施及環境空間綠美化。但市民認為跳舞廣場不符合使用需求，生態池散發異味，新增多功能溜滑梯設計一邊是溜滑梯、另一邊供兒童攀岩具有共融遊具概念，但半環狀設計讓民眾認為外觀像墓園，不少市民希望多功能溜滑梯能改變造形設計。

南投市長宋懷琳說，城鎮之心工程由縣府發包施工，完工後仍交由公所管理，希望縣府能聽取市民意見，對於工程設計重新調整，否則交由公所管理，如果在保固期內仍無改善，不排除將多功能溜滑梯拆除。