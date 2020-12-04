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南投中山公園溜滑梯像墓園 市公所要求改善否將拆除

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中山公園是南投市最重要的公共休閒空間，但改善工程引起市民不滿。記者江良誠／攝影
中山公園是南投市最重要的公共休閒空間，但改善工程引起市民不滿。記者江良誠／攝影

南投市中山公園去年配合前瞻計畫城鎮之心改善，但工程進度和設計問題引起爭議，改建的溜滑梯外觀遭民眾質疑像墓園，南投市公所相當不滿，認為縣府和廠商對工程和設計始終無法讓民眾滿意，未來完工後移交南投市管理，公所不排除將設計不當的設施全部拆除。

南投縣建設處表示，民眾和市公所對中山公園改建提供不少意見，縣府相當重視也和廠商重新規畫設計，籃球場、槌球場、人行步道等缺失都陸續改善。生態水池和多功能溜滑梯因為涉及汙水截流和變更設計，須一定作業程序和時間。

中山公園主要工程項目，包括改善無障礙設施、親子遊戲場、休閒運動設施及環境空間綠美化。但市民認為跳舞廣場不符合使用需求，生態池散發異味，新增多功能溜滑梯設計一邊是溜滑梯、另一邊供兒童攀岩具有共融遊具概念，但半環狀設計讓民眾認為外觀像墓園，不少市民希望多功能溜滑梯能改變造形設計。

南投市長宋懷琳說，城鎮之心工程由縣府發包施工，完工後仍交由公所管理，希望縣府能聽取市民意見，對於工程設計重新調整，否則交由公所管理，如果在保固期內仍無改善，不排除將多功能溜滑梯拆除。

建設處表示，民眾和公所建議都一一彙整作為改善參考，不過，中山公園工程項目多，包括多功能廣場變更為跳舞廣場、多功能溜滑梯，槌球場、生態池等，而生態池因為水源來自周邊商家汙水得進行汙水截流，需要重新設計並送審，希望市民能耐心等候。

中山公園是南投市最重要的公共休閒空間，但新增休閒設施引起民眾許多討論。記者江良誠／攝影
中山公園是南投市最重要的公共休閒空間，但新增休閒設施引起民眾許多討論。記者江良誠／攝影
南投市中山公園多功能溜滑梯具有共融遊具概念，但民眾認為外觀如同墓園。記者江良誠／攝影
南投市中山公園多功能溜滑梯具有共融遊具概念，但民眾認為外觀如同墓園。記者江良誠／攝影

溜滑梯

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