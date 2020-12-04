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抑制揚塵這招一舉兩得 彰化縣用葡萄枯枝覆蓋河床

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣今年與第四河川局合作，在濁水溪北岸裸露灘地，採用葡萄藤枝鋪設覆蓋作業，達到揚塵防制最佳效果及自然分解循環再利用，一舉兩得。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣今年與第四河川局合作，在濁水溪北岸裸露灘地，採用葡萄藤枝鋪設覆蓋作業，達到揚塵防制最佳效果及自然分解循環再利用，一舉兩得。圖／彰化縣環保局提供

入冬颳起東北季風，常造成河床裸露地揚塵，遮天蔽地，讓沿岸居民叫苦不已；而彰化縣全台葡萄最大生產大縣，農民在修剪後產生的大量葡萄藤枝，常被隨意棄置或露天燃燒，同樣造成環保問題。彰化縣今年與第四河川局合作，在濁水溪北岸裸露灘地，採用葡萄藤枝鋪設覆蓋作業，達到揚塵防制最佳效果及自然分解循環再利用，一舉兩得。

環保局長江培根說，為同時改善裸露地揚塵狀況及提供葡萄藤枝循環再利用及去化管道，已在今年3月中旬，在濁水溪裸露灘地使用14公噸枯木進行試驗性鋪設，現鋪設地點已自然植生良好，有效抑制揚塵現象發生成效顯著，所以在本月（12月）底前，完成載運約200公噸的葡萄藤枝鋪設作業。

江培根說，環保局與沿濁水溪的鄉公所及第四河川局等單位協調後，預計在濁水溪北岸鄰近大城鄉興山公園西側的裸露灘地進行擴大鋪設作業，葡萄藤枝鋪設區域，設置有警示牌並設封鎖線，除可提供自然植生較佳的生長環境外，也避免民眾棄置垃圾及廢棄物，預估可減少露天燃燒產生PM2.5 (418公斤)及河川揚塵逸散PM10(177公斤)。

環保局表示，各鄉鎮公所可提供適當場所提供農民推放廢葡萄藤枝，在堆置達一定數量時，由公所派遣車輛運送至環保局指定場所進行鋪設作業，可即時減少揚塵發生，也緩解了現有葡萄藤枝隨意棄置或露天燃燒的問題，而鋪設區域在後續植生自然生長後，也可達到綠覆蓋效果。

彰化縣今年與第四河川局合作，在濁水溪北岸裸露灘地，採用葡萄藤枝鋪設覆蓋作業，達到揚塵防制最佳效果及自然分解循環再利用，一舉兩得。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣今年與第四河川局合作，在濁水溪北岸裸露灘地，採用葡萄藤枝鋪設覆蓋作業，達到揚塵防制最佳效果及自然分解循環再利用，一舉兩得。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣今年與第四河川局合作，在濁水溪北岸裸露灘地，採用葡萄藤枝鋪設覆蓋作業，達到揚塵防制最佳效果及自然分解循環再利用，一舉兩得。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣今年與第四河川局合作，在濁水溪北岸裸露灘地，採用葡萄藤枝鋪設覆蓋作業，達到揚塵防制最佳效果及自然分解循環再利用，一舉兩得。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣今年與第四河川局合作，在濁水溪北岸裸露灘地，採用葡萄藤枝鋪設覆蓋作業，達到揚塵防制最佳效果及自然分解循環再利用，一舉兩得。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣今年與第四河川局合作，在濁水溪北岸裸露灘地，採用葡萄藤枝鋪設覆蓋作業，達到揚塵防制最佳效果及自然分解循環再利用，一舉兩得。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局今年3月中旬，在濁水溪裸露灘地使用14公噸枯木進行試驗性鋪設，現鋪設地點已自然植生良好，有效抑制揚塵現象發生成效顯著。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局今年3月中旬，在濁水溪裸露灘地使用14公噸枯木進行試驗性鋪設，現鋪設地點已自然植生良好，有效抑制揚塵現象發生成效顯著。圖／彰化縣環保局提供
入冬颳起東北季風，常造成濁水溪河床裸露地揚塵，遮天蔽地，讓沿岸居民叫苦不已。圖／彰化縣環保局提供
入冬颳起東北季風，常造成濁水溪河床裸露地揚塵，遮天蔽地，讓沿岸居民叫苦不已。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局今年3月中旬，在濁水溪裸露灘地使用14公噸枯木進行試驗性鋪設，現鋪設地點已自然植生良好，有效抑制揚塵現象發生成效顯著。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣環保局今年3月中旬，在濁水溪裸露灘地使用14公噸枯木進行試驗性鋪設，現鋪設地點已自然植生良好，有效抑制揚塵現象發生成效顯著。圖／彰化縣環保局提供

濁水溪 農民

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