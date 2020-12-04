鉛中毒案中醫師交保 盛唐九褔自行停業至明年1/5

台中鉛中毒案，盛唐中醫診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏、欣隆藥業公司負責人歐國樑，涉違藥師法等罪嫌遭起訴，法官裁定交保，盛唐、九褔自行停業至明年1月5日。

前台中市議長張宏年一家4人，今年7月間因身體不適就醫，抽血檢驗發現鉛中毒，將藥品送驗發現鉛、汞含量都超標，揭發這起震驚全國的鉛中毒案件。

檢警偵辦，欣隆藥業公司負責人歐國樑將禁藥硃砂與鉛丹販賣給盛唐與九褔兩家中醫診所入藥，歐國樑、呂世明、洪彰宏涉嫌違反藥師法等罪嫌遭台中地檢署起訴，台中地院法官認定3人無羈押必要，裁定新台幣20萬元交保候傳。

台中市衛生局表示，盛唐、九褔中醫診所目前已自行停業至明年1月5日，預計今年12月底前召開醫師懲戒委員會，由懲戒委員合議作出決定，後續診所若申請復業，市府將秉持民眾健康安全第一的原則嚴加審查。

張宏年兒子、台中市議員張彥彤至今仍接受排毒治療，他發出聲明，文中提到，鉛中毒案在他主動揭發後，引起檢警、衛生機關的關注，且全家受到鉛中毒的傷害，身心受煎熬，張彥彤呼籲政府正視用藥安全及稽查。

有媒體報導，張宏年在偵查中替呂世民說話，張彥彤今天表示，父親因鉛中毒，腦部受損，行動及言語不便，當時檢察官問他與呂世民是否有私人恩怨，張宏年僅回沒有，未料卻解讀父子態度不同，他直呼太誇張。