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一福堂老店燒毀議員促中區都更 盧秀燕： 認同但很難
台中市中區檸檬餅元組「一福堂」被燒毀， 附近店家波及，民進黨市議員何敏誠表示，中區有不少閒置的老宅，市應加快速度重建中區，例如採取都市計畫、容積移轉等措施，他指出例如自由路的舊遠百、龍心百貨「台中座」等，可以改建為廣場，廿年來荒廢，讓中區點不亮，也難保區內老宅被縱火，損壞更嚴重。
市長盧秀燕表示，議員講的方向很正確，例如遠百在2、3年前有餐飲業有意改進駐，改建為觀光工廠，但可能因租金太高等問題，業者無法進駐。另中區原地主、屋主開枝散葉，甚至多在國外，不谷易找到人，都是目前的困境。
何敏誠說，市有責任讓業主出來解決問題，否則中區長此以往沒有更新建設，難保還有老宅又遭火災。
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